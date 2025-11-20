Ceará recebe Inter em Castelão lotado para cravar permanência no Brasileirão

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Pedro Raul volta ao time após ficar fora da partida contra o Corinthians

Depois de um intervalo de 11 dias no calendário de jogos, o Ceará volta a campo hoje para dar início à sequência dos cinco jogos finais do Brasileirão e quer aproveitar o duelo diante do Internacional-RS, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada, para cravar a permanência na elite para a edição de 2026.

Na faixa intermediária da tabela de classificação, o Vovô soma 42 pontos e projeta que com mais um triunfo estará totalmente livre do risco de rebaixamento, chegando aos 45. A partir daí, nos quatro últimos jogos — contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os quatro primeiros colocados —, voltaria as atenções em se garantir em um torneio internacional.

No recorte mais recente da Série A, o Alvinegro superou um momento de turbulência, em que ficou quatro jogos sem vencer — empate com o Sport e derrotas para Botafogo, Atlético-MG e Fluminense. Os reveses em sequência foram superados com as vitórias sobre Fluminense, em casa, e Corinthians, como visitante, além da igualdade no Clássico-Rei com o Fortaleza.

O resultado contra o arquirrival e o triunfo diante do Timão elevaram o ânimo da torcida alvinegra, que promete casa cheia: a mais recente parcial de público indicou mais de 40 mil pessoas confirmadas no Gigante da Boa Vista. O apoio das arquibancadas pode ser determinante no duelo com os gaúchos para a equipe atingir o primeiro objetivo na competição.

Contra o Colorado, o técnico Léo Condé terá dois retornos importantes para o setor ofensivo: Vina e Pedro Raul. O meia foi desfalque contra o Corinthians por suspensão, enquanto o camisa 9 não atuou por questões contratuais — pertence ao clube paulista. A dupla retorna ao time titular e fortalece o poder de fogo da equipe.

O centroavante é o artilheiro do Ceará na temporada (16 gols) e também no Brasileirão (10 gols), o que evidencia a importância da presença dele em campo. Já o camisa 29 ainda não balançou as redes desde que retornou a Porangabuçu, mas deu assistência justamente para Pedro Raul na vitória sobre o Fluminense.

A única dúvida para Condé fica quanto à presença de Fernando Sobral, que foi baixa diante do Corinthians, na rodada passada, devido a uma lesão no músculo adutor direito. Ainda assim, a dupla de volantes no meio-campo alvinegro deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho.

O duelo no Castelão também tem caráter de decisão para o Inter, que soma 37 pontos e tenta se afastar da briga contra o rebaixamento. A equipe comandada pelo experiente Ramón Díaz não ganha há um mês, desde que bateu o Sport por 2 a 0, em 19 de outubro. Desde então, os gaúchos amargaram três derrotas e dois empates nos cinco jogos mais recentes.

Ciente da importância do duelo, o Colorado montou uma logística especial para que os atacantes Borré e Carbonero, que estavam a serviço da seleção da Colômbia nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, viessem direto para Fortaleza.

Por outro lado, o Inter não poderá contar com o volante Thiago Maia, suspenso. O uruguaio Alan Rodríguez deve substituí-lo. O principal destaque do Colorado é o meia Alan Patrick, que soma nove gols e seis assistências em 25 partidas no Brasileirão.

Ceará x Internacional: ficha técnica

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Internacional



4-5-1: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Téc: Ramón Díaz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/11/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-Fifa/PE

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-VAR/PR e Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE

VAR: Diego Pombo Lopez-Fifa/BA

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO