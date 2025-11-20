Fortaleza visita o Bahia para lutar por sobrevivência na Série A

Foto: Samuel Setubal Bareiro, do Fortaleza, pode retornar ao time após cumprir suspensão

Lutando pela sobrevivência na Série A, o Fortaleza visita o Bahia nesta quinta-feira, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 34ª rodada, em mais um duelo recheado de tensão. Vivendo cenário dramático na tabela, o Leão do Pici não tem mais margem para erros, já que qualquer tropeço pode ser fatal na luta contra o rebaixamento.

O Tricolor é o atual vice-lanterna da elite nacional e iniciou a rodada com cinco pontos a menos que o Santos, então primeiro time fora do Z-4. Restando somente cinco partidas para o término do Brasileirão, a equipe cearense precisa, obrigatoriamente, protagonizar uma arrancada histórica para sonhar com a permanência.

Projetando a margem dos 43 pontos como relativamente segura contra o rebaixamento — o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) projeta 18,8% de risco —, os comandados do técnico Martín Palermo precisam de quatro vitórias em cinco jogos, o que representa aproveitamento de 80%.

Em campo, o Tricolor protagoniza seu melhor momento. São cinco jogos de invencibilidade, mas acompanhados de quatro empates consecutivos — em três deles, contra Santos, Ceará e Grêmio, o Leão saiu na frente do placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não mostrou eficiência e amargou resultados frustrantes.

Para o duelo em Salvador, Palermo terá alguns problemas no sistema defensivo, sobretudo na zaga. Brítez, em transição física após se recuperar de uma pneumonia, e Kuscevic, voltando de amistosos na Rússia pela seleção chilena, estão fora do jogo. Outro desfalque de peso é o volante Lucas Sasha, titular absoluto do meio-campo, que está suspenso.

Além do trio citado, há outros quatro jogadores em tratamento no departamento médico do Leão: João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); Marinho (entorse no tornozelo esquerdo); Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo); Lucca Prior (pubalgia). Por outro lado, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Pici.

Adversário do Fortaleza, o Bahia vive outra realidade na competição. Durante todo o certame, o Esquadrão vem brigando pelas primeiras posições da tabela, sobretudo por uma vaga direta na Copa Libertadores do próximo ano. Com a vitória do Botafogo sobre o Sport na terça-feira passada, o Tricolor caiu da quinta para a sexta colocação — o que naturalmente cria uma urgência pelo triunfo na Arena Fonte Nova.

E, em Salvador, o desempenho do Bahia é quase impecável. Considerando todos os times da atual edição da Série A, o Esquadrão é o que tem o melhor aproveitamento como mandante, com 81%. Na campanha, a equipe comandada por Rogério Ceni, velho conhecido da torcida do Fortaleza, possui 12 vitórias, três empates e uma única derrota, sofrida para o Cruzeiro, na 23ª rodada.

Para o jogo, Rogério Ceni tem alguns retornos importantes. O zagueiro Gabriel Xavier e o lateral Gilberto retornam após período lesionado e devem ser opção. Luciano Juba, convocado por Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia, também fica à disposição para encarar o Leão do Pici. Os desfalques ficam por conta do meia Michel Araújo, suspenso, e do atacante Sanabria, machucado.

Bahia x Fortaleza: ficha técnica

Bahia



4-3-3: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Téc: Rogério Ceni

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 18 horas (de Brasília)

Data: 20/11/2025

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO e Premiere

