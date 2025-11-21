22 seleções, 6 vagas: sorteio define repescagens para a Copa de 2026; veja duelos

A Fifa definiu nesta quinta-feira, 20, por meio de sorteio, os confrontos das repescagens intercontinental e europeia para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. São seis vagas em disputa para o Mundial, com 22 países ainda com chances. Os outros 42 classificados já estão definidos.

As partidas serão disputadas no mês de março de 2026, entre os dias 26 e 31, em confrontos de jogo único em formato mata-mata, com semifinal e final. Em Guadalajara e Monterrey, cidades mexicanas, acontecem as partidas da repescagem intercontinental, envolvendo Iraque, República Democrática do Congo, Bolívia, Jamaica, Suriname e Nova Caledônia.

Mais bem ranqueados, os representantes africano e asiático já entram no jogo decisivo. A sul-americana Bolívia precisa passar da surpresa Suriname para disputar a vaga com o Iraque. Já Jamaica e Nova Caledônia duelam pelo direito de encarar a RD Congo.

Já os confrontos europeus serão realizados no Velho Continente na casa das equipes de melhor ranqueamento na semifinal. Nas finais, o sorteio determinou quem será o mandante. A tetracampeã Itália estreia contra a Irlanda do Norte e, se passar, decide vaga com o vencedor de País de Gales x Bósnia Herzegovina.

As demais chaves têm Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia; Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo; e

Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda.

Repescagem Intercontinental

Caminho 1

Nova Caledônia x Jamaica - vencedor enfrenta a República Democrática do Congo

Caminho 2

Bolívia x Suriname - vencedor enfrenta o Iraque

Repescagem Europeia

Caminho A

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Caminho B

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Caminho C

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Caminho D

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca x Irlanda (vencedor faz a final em casa)