Ceará e Fortaleza iniciam busca por título do Cearense Feminino no PV

Foto: Samuel Setubal Alvinegras e Leoas duelaram duas vezes no ano

A decisão do título do Campeonato Cearense Feminino chega à final. Nesta sexta-feira, 21, Ceará e Fortaleza se encaram às 19 horas no estádio Presidente Vargas (PV), no Benfica, para definir quem sai na frente na busca pelo troféu de melhor do Estado. A partida terá transmissão da TV O POVO (canal 48.2) e do canal do YouTube Esportes O POVO.

Mandante do duelo de ida, o Ceará garantiu vaga na decisão ao superar o R4 nas semifinais por 4 a 1 no agregado. Na primeira partida, em casa, as Alvinegras venceram por 2 a 1. Na volta, em Barbalha, a equipe comandada por Erivelton Viana voltou a triunfar, desta vez por 2 a 0.

Os triunfos refletem uma evolução durante o torneio. O Ceará iniciou o ano com resultados abaixo do esperado: uma rápida eliminação na Copa do Brasil e uma queda na primeira fase de mata-mata do Brasileirão Série A3. Em busca de fazer diferente no Estadual, a equipe comandada por Erivelton Viana se reforçou exclusivamente com ex-jogadoras do clube, dada à curta duração no Cearense. Os reforços foram primordiais na classificação para a final.

No Manjadinho, o Vovô soma seis vitórias, um empate e uma derrota. A igualdade e o revés foram, justamente diante do rival contra quem disputa o título e que tem vivido uma temporada de sonho.

Ainda assim, as Alvinegras não temem o adversário, já que sabem o valor da conquista local. A equipe de Porangabuçu chega à disputa pelo troféu em busca do hexacampeonato, resultado que igualaria o time ao Caucaia como maior vencedor da história do torneio. Além disso, elas tentam o tricampeonato consecutivo após levantar a taça nas duas últimas edições justamente diante das Leoas.

O Fortaleza chega em um outro panorama: o de favoritismo, apesar de ser visitante no primeiro embate pelo título. As Leoas avançaram à final ao aplicar 30 a 0 no agregado sobre o Hiroos Cariri. No jogo de ida, no Inaldão, elas venceram por 21 a 0 — uma das maiores goleadas da história da competição. Uma semana depois, no PV, o domínio se repetiu, com vitória por 9 a 0.

Os impressionantes números nas semifinais são reflexo de uma temporada histórica do time tricolor, no qual a equipe conseguiu a classificação para a Série A1 do Brasileirão Feminino e faturou o título da Copa Maria Bonita — espécie de Nordestão da modalidade. Entre competições nacionais, regionais e o Estadual, o grupo comandado por Erandir mantém uma invencibilidade de 25 jogos com impressionantes números: são 17 vitórias, oito empates e 121 gols marcados, com apenas 14 tomados.

Com essas cifras, o grupo tricolor espera fechar o ano com chave de ouro na busca pelo tetracampeonato estadual. A equipe chega à decisão de forma consecutiva desde 2019, mas viu o Ceará conquistar as duas edições mais recentes. O segundo duelo da final irá ocorrer na próxima terça-feira, 25, às 19 horas, novamente no PV, mas com mando de campo do Leão.

Ficha técnica: Ceará x Fortaleza

Ceará

4-3-3: Mayara; Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Bia, Jady; Paulinha, Jojo e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana.

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Natália e Eduarda Balbino. Téc: Erandir.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 21/11/2025

Árbitro: Keoma Lopes

Assistentes: Janaína Lima e Sara Carvalho

Transmissão: TV O POVO (canal 48.2) e Youtube do Esportes O POVO