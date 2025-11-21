Com Vina expulso, Ceará comete erros e perde para o Inter no Castelão

Foto: Samuel Setubal Willian Machado lamenta gol do Internacional

O Ceará lutou, mas não conseguiu um resultado positivo ante o Internacional-RS na noite de ontem, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em jogo marcado pela expulsão de Vina logo aos três minutos, o Vovô perdeu para o Colorado por 2 a 1 e terminou a 34ª rodada da Série A com gosto amargo.

Empurrado por mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou o duelo "pilhado". Não à toa, logo aos 20 segundos, o volante Dieguinho recebeu cartão amarelo após realizar entrada dura.

O cenário, todavia, piorou na marca dos três minutos. Primeiro, Vina dividiu com Bernabei e, na sequência, cometeu falta violenta no volante Luis Otávio. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima prontamente aplicou cartão vermelho. Ao deixar o gramado em direção aos vestiários, o camisa 29 pediu desculpas aos alvinegros presentes.



A partir daí, o cenário da partida ficou nítido: o Vovô se fechou com duas linhas de quatro, deixando Pedro Raul isolado no ataque, enquanto o Inter assumiu a posse da bola.

Apesar de ter as rédeas do confronto, o time gaúcho não mostrou qualquer inspiração — muito por conta da boa compactação defensiva cearense. O Ceará, por sua vez, pouco avançou ao ataque. Em rara subida, Pedro Henrique partiu em velocidade após lançamento, driblou Ivan e finalizou. No lance, Vitão tirou em cima da linha e evitou o gol alvinegro.

Aos 35, o Colorado chegou com perigo pela primeira vez. Depois de passe de Alan Rodríguez, Bernabei pegou de primeira de fora da área e obrigou Bruno Ferreira a realizar boa defesa. Na sequência, Pedro Raul furou o chute e desperdiçou grande oportunidade dentro da área. Para sorte do centroavante, a arbitragem assinalou impedimento na jogada.

A reta final do primeiro tempo foi marcada por constantes reclamações do Ceará com o árbitro do jogo. Antes de descer para os vestiários, os atletas alvinegros questionaram as escolhas de Rodrigo José Pereira e saíram na bronca.

O panorama do embate seguiu semelhante na volta para a etapa final. Aos dois minutos, Vitão cabeceou para fora após chance colorada. Depois, Carbonero, que entrou no intervalo, fez boa jogada e chutou perto das traves do goleiro Bruno Ferreira. Em resposta, Willian Machado chutou da meia-lua e viu Anthoni defender.

Com um Alvinegro claramente cansado, Léo Condé trocou Galeano por Paulo Baya, mas o ideal era que mais substituições ocorressem, principalmente visando a parte defensiva. Como resultado, a equipe cearense foi vazada.

Aos 30, Mercado recebeu passe de Carbonero e cruzou na área. Ricardo Mathias deixou a bola passar, mas Vitinho aproveitou e balançou as redes do Castelão.

Quando o jogo parecia "perdido", o Ceará se recusou a desistir e chegou ao tento de empate em lance de escanteio. Após cobrança fechada, Ricardo Mathias tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol.



Apesar da euforia, a torcida alvinegra voltou a sofrer um golpe duro pouco tempo depois. Aos 41 minutos, Ricardo Mathias recebeu, driblou e finalizou rasteiro para se redimir do gol contra. Na comemoração, Carbonero ainda recebeu cartão vermelho por agredir Lourenço.



Nos acréscimos, o Vovô se lançou ao ataque para tentar igualar o marcador, mas abusou dos erros e não obteve êxito. Com o resultado negativo, o time cearense estaciona na 14ª colocação da tabela, com 42 pontos. A equipe volta a campo na segunda-feira, 23, ante o Mirassol, fora de casa.

Ceará 1x2 Internacional - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço), Zanocelo (Mugni) e Vina; Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Internacional

4-4-2: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Aguirre), Alan Rodríguez (Ricardo Mathías), Alan Patrick (Juninho) e Tabata (Carbonero); Vitinho e Borré. Téc: Ramón Díaz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/11/2025

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-Fifa/PE

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-VAR/PR e Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE

VAR: Diego Pombo Lopez-Fifa/BA

Gols: 30min/2ºT - Vitinho (INT); 34min/2ºT - Ricardo Mathías (GC); 41min/2ºT - Ricardo Mathías (INT)

Cartões amarelos: Dieguinho, Pedro Raul (CEA), Luis Otávio (INT)

Cartão vermelho: Vina (CEA), Tabata e Carbonero (INT)

Público e renda:



