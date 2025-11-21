Fortaleza vence Bahia, quebra tabu e diminui distância para sair do Z-4 da Série A

O Fortaleza está mais vivo do que nunca. Em noite de grande atuação, o Leão do Pici derrotou o Bahia ontem, em Salvador (BA), por 3 a 2, e diminuiu para três pontos a distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O triunfo também fez o Tricolor deixar a vice-lanterna, agora ocupada pelo Juventude, e encerrou o tabu de nunca ter vencido o Esquadrão como visitante em duelos pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi uma aula tática do Fortaleza: organizado defensivamente e letal nos contra-ataques. Diante do então melhor mandante da Série A, que tinha apenas uma derrota na Arena Fonte Nova, o Leão do Pici não se intimidou. Pelo contrário, mostrou personalidade e, principalmente, a garra de um time que se recusa a se entregar. Por tudo isso, colheu os frutos dentro de campo.

O Bahia até iniciou o duelo tentando pressionar, com articulações rápidas e muitas jogadas pelas pontas, buscando a linha de fundo. O goleiro Brenno, que teve importante participação em alguns momentos da primeira etapa, fez uma linda defesa aos quatro minutos, em finalização de Erick Pulga, naquela que foi a melhor chance do Esquadrão. Depois disso, só deu o Tricolor cearense.

Aos 10, o Fortaleza deu seu cartão de visitas com Bareiro, que marcou um lindo gol, mas o lance acabou anulado — de forma bem ajustada nas linhas — por impedimento. Aos 23, o centroavante novamente apareceu com perigo. Na jogada, que surgiu após um contra-ataque, Breno Lopes arrancou pela direita e tocou para o paraguaio, que, livre na pequena área e cara a cara com Ronaldo, finalizou no travessão.

Uma chance inacreditável desperdiçada, é verdade. Mas Bareiro é predestinado. Em uma segunda chance, desta vez protagonizada por Herrera — que deu um drible desconcertante em Luciano Juba, recém-convocado para a seleção brasileira —, o centroavante aproveitou cruzamento e deu um leve desvio de cabeça, o suficiente para estufar as redes. O quinto gol dele nos últimos sete jogos pelo Leão.

O cenário, que já era interessante, ficou ainda melhor quando Herrera ampliou o placar aos 35, também de cabeça, após cruzamento de Pochettino. O jovem atacante argentino, vale ressaltar, marcou seu primeiro tento e fez sua melhor exibição com a camisa tricolor. Com o 2 a 0, o Fortaleza passou a controlar com facilidade as ações do Bahia. O Esquadrão, perdido e anulado, pouco produziu e foi para o vestiário sob vaias da torcida.

No segundo tempo, o contexto da partida não mudou nos primeiros minutos. O Fortaleza, com linhas bem compactas na defesa e com Breno Lopes e Bareiro posicionados para as transições, manteve-se superior, vencendo duelos no meio-campo e criando muita dificuldade para a construção do time baiano, sobretudo pelas pontas.



O Leão, inclusive, teve várias ótimas oportunidades em contra-ataques para matar de vez o jogo antes dos 20 minutos, mas foi pouco eficiente nas conclusões dos lances, fosse no último passe ou na finalização. Como nada tem sido tranquilo para o time cearense em 2025, aos 17 minutos Pochettino cometeu pênalti em Ademir e Willian José, na cobrança, diminuiu o placar.

O roteiro de um possível drama estava ali. O Bahia, com o gol marcado, cresceu de produção e passou a fazer uma pressão sufocante na área do Fortaleza, que ficou totalmente encurralado. O momento, quase um filme de terror para os torcedores do Leão, teve final feliz com o protagonista Deyverson. O atacante, que havia entrado minutos antes no lugar de Bareiro, marcou o terceiro do Tricolor — novamente com participação crucial de Herrera.

O respiro de alívio de Palermo só veio, mesmo, com o apito final do juiz, já que o Bahia ainda diminuiu o placar aos 42 minutos, com Tiago. Apesar das enormes emoções, deu Fortaleza. O pulso tricolor ainda pulsa.

Bahia 2x3 Fortaleza: ficha técnica



Bahia

4-3-3: Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Everton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Tiago) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José. Téc: Rogério Ceni



Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Pablo Roberto), Pierre e Pochettino (Allanzinho); Herrera, Adam Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rossetto). Téc: Martín Palermo



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Bareiro (30’ 1T), Herrera (35’ 1T), Willian José (17' 2T), Deyverson (29' 2T) e Tiago (42' 2T)

Cartões amarelos: Ademir (Bahia); Bareiro, Pacheco e Pierre (Fortaleza)

