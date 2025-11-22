Boa fase do ataque do Fortaleza alimenta esperança por permanência na Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Deyverson tem quatro gols nos últimos dois jogos

Embora tenha falado em seu discurso inicial sobre o foco em melhorar o sistema defensivo do Fortaleza, a chegada do técnico Martín Palermo também causou um grande impacto em outro setor do time: o ataque. Maior goleador da história do Boca Juniors, o ex-centroavante e agora comandante do Leão conseguiu potencializar dois nomes do elenco que viviam um momento ruim no clube, com más atuações e falta de gols.

O primeiro foi Adam Bareiro. O paraguaio, contratado por R$ 9,7 milhões, desembarcou na capital cearense envolto em expectativa por parte da torcida, mas as primeiras impressões não foram positivas. O atacante perdeu pênalti contra o Mirassol na Arena Castelão — e ainda desperdiçou o rebote —, além de outros lances em que poderia ter balançado as redes, mas não o fez. Palermo, com boa gestão, resgatou a confiança dele.

A virada de chave de Bareiro no Fortaleza aconteceu em Caxias do Sul (RS), no Alfredo Jaconi, quando entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória sobre o Juventude, resultado fundamental para o time seguir vivo na luta contra o rebaixamento. A partir disso, o centroavante deslanchou. Nos seis jogos seguintes, em quatro o camisa 27 anotou tentos: contra Santos, Ceará, Grêmio e Bahia.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO no início de outubro, dias depois do triunfo tricolor diante do Juventude, Bareiro exaltou a figura de Palermo e relatou que o treinador tem um “olhar diferente” para os atacantes, característica que se dá pelo fato de ele ter jogado na posição durante a carreira como atleta.

"Ele foi um extraordinário goleador. Fez tantos gols importantes, ganhou títulos. Para mim é importante ter um técnico que tenha jogado na mesma posição que eu, como ele, que também sabe falar de experiências para mim. Ele olha para todo o grupo, mas sempre olha para os atacantes, pois sabe o que estamos vivendo", contou o paraguaio à época.

O caso de Deyverson é ainda mais emblemático. O irreverente atacante chegou a ser afastado do time principal por Renato Paiva, ex-técnico do Leão, e era alvo de fortes críticas da torcida — reclamações justas, já que as atitudes em campo destoavam do momento complicado do clube. O tempo fora e a chegada de Palermo ao Pici fizeram bem para o camisa 18.

O ápice com a camisa tricolor ocorreu no importante jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no qual Deyverson marcou três gols e assegurou o empate. Diante do Bahia, na quinta-feira passada, o centroavante — que é o artilheiro do Fortaleza na Série A 2025, com sete tentos — entrou no segundo tempo, em meio a uma forte pressão dos donos da casa, e marcou o terceiro do Leão no jogo, garantindo posteriormente a vitória por 3 a 2.

Outros nomes, como Breno Lopes e Herrera, também foram potencializados e estão em fase crescente. Para se ter dimensão, dos 13 jogos do Tricolor sob o comando de Palermo, somente em três o time não fez gol: diante de São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Nos demais dez confrontos, o Leão balançou a rede do adversário pelo menos uma vez.