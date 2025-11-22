Em Fortaleza, Copa das Federações de Beach Tennis chega às fases finais neste sábado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2025: Evento nacional de Beach Tennis com mega estrutura na Beira Mar, reúne competidores de todos os estados brasileiros. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A 10ª Copa das Federações de Beach Tennis chega à fase semifinal nesta sexta-feira, 21, na arena montada no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Após cinco dias de disputas entre representantes de todo o País, as equipes classificadas entram em quadra para definir os finalistas da competição. A decisão está marcada para este sábado, 22.

Na classificação parcial, São Paulo e Rio Grande do Sul dividem a liderança com 288 pontos cada. O Paraná aparece em terceiro lugar, com 266 pontos, seguido pelo Distrito Federal, com 232, e pelo Ceará, que soma 224 e segue na briga por posições no Top-5.

Com mais de 2.300 atletas inscritos, distribuídos em 11 categorias oficiais que vão das divisões de base ao profissional, a Copa segue movimentando a estrutura de 25 mil m² instalada na Praia de Iracema. O espaço conta com arquibancadas, camarote, áreas climatizadas, quadras de aquecimento e uma ampla área de convivência preparada para receber atletas, equipes técnicas e público ao longo do evento.

A cerimônia de encerramento está prevista para não antes das 21 horas, com horário a ser definido de acordo com as disputas, que ocorrerão em três quadras. No palco principal, serão realizados jogos de três categorias: sub-12 (9 horas); profissional (não antes de 13h30min) e B (não antes de 17h30min).

Já a quadra 29 recebe as categorias 60+ (9 horas), sub-14 (11h30min), 50+ (14 horas) e sub-18 (16h30min). A quadra 27 terá a decisão da A (9 horas); C (11h30min); sub-16 (14 horas) e 40+ (16h30min.

Serviço

