Em Fortaleza, Copa das Federações de Beach Tennis chega às fases finais neste sábado
Esportes

Em Fortaleza, Copa das Federações de Beach Tennis chega às fases finais neste sábado

Com mais de 2.300 atletas inscritos, distribuídos em 11 categorias oficiais, a Copa segue movimentando a estrutura de 25 mil m² instalada na Praia de Iracema
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2025: Evento nacional de Beach Tennis com mega estrutura na Beira Mar, reúne competidores de todos os estados brasileiros. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-11-2025: Evento nacional de Beach Tennis com mega estrutura na Beira Mar, reúne competidores de todos os estados brasileiros. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A 10ª Copa das Federações de Beach Tennis chega à fase semifinal nesta sexta-feira, 21, na arena montada no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Após cinco dias de disputas entre representantes de todo o País, as equipes classificadas entram em quadra para definir os finalistas da competição. A decisão está marcada para este sábado, 22.

Na classificação parcial, São Paulo e Rio Grande do Sul dividem a liderança com 288 pontos cada. O Paraná aparece em terceiro lugar, com 266 pontos, seguido pelo Distrito Federal, com 232, e pelo Ceará, que soma 224 e segue na briga por posições no Top-5.

Com mais de 2.300 atletas inscritos, distribuídos em 11 categorias oficiais que vão das divisões de base ao profissional, a Copa segue movimentando a estrutura de 25 mil m² instalada na Praia de Iracema. O espaço conta com arquibancadas, camarote, áreas climatizadas, quadras de aquecimento e uma ampla área de convivência preparada para receber atletas, equipes técnicas e público ao longo do evento.

A cerimônia de encerramento está prevista para não antes das 21 horas, com horário a ser definido de acordo com as disputas, que ocorrerão em três quadras. No palco principal, serão realizados jogos de três categorias: sub-12 (9 horas); profissional (não antes de 13h30min) e B (não antes de 17h30min).

Já a quadra 29 recebe as categorias 60+ (9 horas), sub-14 (11h30min), 50+ (14 horas) e sub-18 (16h30min). A quadra 27 terá a decisão da A (9 horas); C (11h30min); sub-16 (14 horas) e 40+ (16h30min.

Serviço

10ª Copa das Federações de Beach Tennis

  • Data: 17 a 22 de novembro/2025
  • Hora: a partir das 9h
  • Local: Av. Historiador Raimundo Girão, 1002 – em frente ao Ideal Club

 

