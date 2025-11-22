Em jogo truncado, Ceará e Fortaleza empatam sem gols na ida da final do Cearense Feminino

O primeiro Clássico-Rainha da final do Campeonato Cearense Feminino de 2025 terminou sem gols. Na noite desta sexta-feira, 21, Ceará e Fortaleza empataram em 0 a 0 no Estádio Presidente Vargas, no Benfica, em uma partida marcada por equilíbrio e, principalmente, pelas boas atuações das goleiras.
Mesmo com o status de visitante, o Fortaleza começou melhor e foi mais agressivo nos minutos iniciais, ocupando o campo de ataque e tentando acelerar as jogadas pelos lados. O Ceará, por outro lado, optou por um posicionamento mais defensivo, buscando fechar espaços e sair em contra-ataques. As Leoas chegaram a balançar as redes ainda nos primeiros minutos, mas o gol foi anulado por falta na goleira Mayara.
Aos 22 minutos, o time alvinegro teve sua melhor oportunidade da etapa inicial: Jady arriscou de fora da área e obrigou Lorrana a fazer uma defesa espetacular. Pouco depois, aos 29, o Tricolor respondeu com grande chance. Após bom passe de Natália, Isabella saiu cara a cara com a arqueira, mas Mayara cresceu no lance e evitou a abertura do placar.
A reta final do primeiro tempo ficou marcada por muitas faltas, cartões e reclamações, o que deixou o duelo ainda mais truncado para a segunda etapa, na qual o panorama do embate permaneceu semelhante.
Logo aos 3 minutos, Eduarda Balbino finalizou da entrada da área, mas mandou para fora. O Ceará respondeu com Paulinha, que cobrou falta de longe e quase surpreendeu Lorrana — a goleira defendeu de forma estranha e mandou para escanteio.
O Fortaleza tentou retomar o ritmo ofensivo com chutes de média distância. Aos 14 minutos, Leidiane arriscou e mandou perto, mas pelo lado de fora. Apesar das tentativas, as Leoas mostraram queda de rendimento e passaram a depender de lances individuais. O Ceará, por sua vez, demonstrou boa compactação e começou a ocupar mais o campo de ataque.
Aos 30 minutos, o time comandado por Erandir teve sua melhor chance no segundo tempo com mudanças ofensivas. Em jogada rápida, Tainá recebeu passe de Jhow e ficou frente a frente com Mayara, que brilhou novamente e fez grande defesa, salvando o Vovô.
Nos minutos finais, o Clássico-Rainha voltou a ficar travado no meio-campo, com muitas disputas físicas e interrupções. Sem eficiência nas conclusões e com destaque para as goleiras, o placar permaneceu zerado. A decisão do título, então, fica para o jogo da volta, que será na terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), novamente no PV — e novamente com transmissão do YouTube do Esportes O POVO e da TV O POVO (48.2). Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.
O Ceará vai em busca do tricampeonato consecutivo, que permitiria o time alcançar o Caucaia na lista dos maiores vencedores do Manjadinho Feminino. Atualmente, a equipe metropolitana é a única a ter seis troféus do Cearense Feminino. O Vovô atualmente soma cinco conquistas. O Fortaleza buscará não só quebrar a hegemonia recente das Alvinegras, mas alcançar o seu tetracampeonato geral da competição.
Vale ressaltar que ambas as equipes têm disputado a final do Campeonato Cearense Feminino de maneira consecutiva desde 2019. (Com Iara Costa)
Ceará
4-3-3: Mayara; Suyane, Edna, Emely Paixão, Lana; Cacá, Bia, Jojo; Jady, Paulinha e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana.
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane (Akhemi), Maria Eduarda (Tefah) e Andressa Anjos; Tainá, Natália e Eduarda Balbino (Jhow). Téc: Erandir.
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 21/11/2025
Árbitro: Keoma Lopes
Assistentes: Janaína Lima e Sara Carvalho
Cartões amarelos: Lana, Bia e Jady (CEA); Andressa Anjos (FOR).