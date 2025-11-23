Atlético-MG perde para o Lanús nos pênaltis e fica com vice da Sul-Americana

Foto: Juan Mabromata / AFP Hulk perdeu um dos pênaltis da decisão entre Atlético-MG e Lanús

Pela segunda vez na história, uma Copa Sul-Americana foi decidida nos pênaltis. E, tal qual o Fortaleza em 2023, o Atlético-MG amargou o vice-campeonato do segundo maior torneio da América do Sul. Na noite deste sábado, 22, o Galo perdeu para o Lanús-ARG por 5 a 4, nos pênaltis, após um empate sem gols nos 120 minutos. A equipe argentina se sagrou bicampeã do torneio continental.

Junto à tão desejada taça, o time argentino também levou para casa uma premiação de 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual) e conquistou uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada.

O Lanús ainda disputará a final da Recopa Sul-Americana no ano que vem. A equipe do técnico Maurício Pellegrino aguarda a definição do adversário, que sairá da decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O confronto será no próximo sábado, dia 29 de novembro.

Do outro lado, o Atlético-MG perdeu a oportunidade de completar sua galeria internacional de troféus e a chance de conquistar um título inédito. O Galo ficou com o vice-campeonato e, como premiação, ganhou o valor de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões).

O time mineiro foi ligeiramente melhor enquanto a bola rolou, mas protagonizou uma partida de nível técnico e intensidade bastante inferiores ao que se esperava. A primeira finalização só foi sair aos 13 minutos, por parte do Lanús. Ruan saiu jogando errado e perdeu para o ataque da equipe argentina. A bola chegou em Ramiro Carrera, que arriscou da entrada da área para defesa tranquila do goleiro Everson. Aos 17, o Atlético-MG fez uma pressão com uma série de cruzamentos. Em uma das sobras, Alan Franco finalizou de fora da área e passou perto do travessão, animando a torcida do Galo.

Com 26 minutos, a melhor chance surgiu para o Atlético-MG, que acertou a trave e quase abriu o placar em cobrança de falta colocada de Bernard. Foi o máximo de perigo de gol do primeiro tempo.

O tom da etapa inicial se repetiu no segundo tempo. Os dois times ainda muito cautelosos, mas o Atlético-MG permaneceu mais perigoso e levou perigo com Dudu, Junior Alonso e Hulk.

Até 30 minutos da parte complementar, nenhum técnico fez qualquer substituição. O Atlético-MG dava impressão de que poderia ir além e chegar ao gol ainda nos 90 minutos. Retraído, o Lanús parecia satisfeito com a igualdade.

Apenas aos 33, Sampaoli mexeu. Gustavo Scarpa entrou na vaga de Bernard. Depois entraram Caio Paulista e Alexsander. Quase nada mudou.

A partida sonolenta terminou o seu tempo regulamentar sem gols e foi para a prorrogação de 30 minutos. O técnico do Lanús tinha como cartada especial o fato de ter feito apenas uma substituição em 90 minutos, podendo fazer mais cinco no restante da final, enquanto o Atlético-MG poderia fazer mais três.

Cansado, Hulk tinha dificuldade de se movimentar à frente e tomar boas decisões. O Lanús demonstrou mais fôlego e começou a ficar mais com a bola. O Atlético, então, apelou para algumas tentativas de contragolpe. Numa dessas, Biel chegou na cara do gol, em complemento de triangulação com Igor Gomes e Hulk, mas foi parado pelo goleiro, aos 7 do segundo tempo da prorrogação. A decisão, então, foi para os pênaltis.

As duas equipes iniciaram a disputa desperdiçando suas respectivas cobranças. Everson defendeu a de Walter Bou, enquanto Hulk parou em defesa de Losada. Já Izquierdoz marcou para o Lanús em sequência, e Scarpa deixou tudo igual para o Atlético-MG. Marchich fez para o time argentino, e Igor Gomes empatou novamente.

Aquino marcou para o Lanús, enquanto Losada defendeu cobrança de Biel. Acosta tinha a bola do título no pé, mas isolou a cobrança. Everson fez e empatou. Nas alternadas, Cardozo converteu para o time argentino, enquanto Alexsander deixou tudo igual novamente. Por fim, Watson converteu para os argentinos e Vitor Hugo, visivelmente nervoso, perdeu e o Galo acabou amargando o vice-campeonato. (Com Victor Barros e agências)

Copa Sul-Americana

Lanús

4-2-3-1: Losada; Pérez (Armando Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Lautaro Acosta) e Cardozo; Salvio (Franco Watson), Marcelino Moreno (Ruan Ramírez) e Ramiro Carrera (Dylan Aquino); Rodrigo Castillo (Walter Bou). Técnico: Maurício Pellegrino

Atlético-MG

3-4-3: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Arana (Caio Paulista), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Gustavo Scarpa); Rony (Saravia), Dudu (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Data: 22/11/2025

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: : Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Izquierdoz (Lanús); Hulk e Alan Franco (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Nenhum