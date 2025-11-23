Reta final dramática: Ceará perto da segurança e Fortaleza vive reação tardia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Vina Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A reta final da Série A promete tensão máxima para os clubes que lutam para permanecer na elite. A poucas rodadas do fim, cada ponto ganhou peso de decisão, e o cenário atual expõe trajetórias distintas. Algumas de queda livre, outras de recuperação improvável. Entre os protagonistas dessa batalha estão Ceará e Fortaleza, que vivem momentos distintos, mas igualmente perigosos.

O Ceará, hoje em 14º com 42 pontos, respira com relativa tranquilidade em comparação aos rivais diretos. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG) indica risco de queda de apenas 1,4%, consequência de uma campanha que, embora irregular, manteve a equipe sempre acima da zona crítica. Ainda assim, o alerta segue ligado.

Afinal, a sequência final é a mais dura entre os clubes ameaçados: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. São os quatro primeiros colocados da Série A. A três pontos da chamada “pontuação mágica”, o Vovô sabe que cada detalhe pode definir o desfecho de um ano, até agora, calmo.

O Fortaleza, por sua vez, vive um daqueles enredos que só o futebol proporciona. Afundado no zona de rebaixamento até a semana passada e apontado por muitos como virtual rebaixado, o Tricolor encontrou fôlego quando mais precisava. O triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia, fora de casa, recolocou o clube na disputa pela sobrevivência e reacendeu a confiança. Com 34 pontos, ainda tem um caminho árduo, mas agora vê luz no fim do túnel.

A agenda reserva o Bragantino, em Bragança Paulista, antes de dois compromissos no Castelão, onde a torcida promete empurrar o time diante de Atlético-MG e Corinthians. O encerramento será contra o Botafogo, novamente longe dos seus domínios, outro confronto que tende a carregar forte carga emocional. A recuperação passa pela capacidade de manter o nível mostrado em Salvador: intensidade, coragem e um ataque eficiente.

À frente do Leão do Pici, mas ainda em posição delicada, o Vitória aparece com 38 pontos. O time cresceu recentemente, ganhou consistência e, apesar de continuar no Z-4, é visto como o mais competitivo entre os atuais integrantes da zona. Ainda enfrentará o rebaixado Sport, fora; Mirassol, em casa; Bragantino, como visitante e recebe o São Paulo na rodada final.

Já o Juventude, com 33 pontos, parece o mais fragilizado, apesar de mostrar lampejos de reação, como no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro após abrir 2 a 0. O time encara o São Paulo, fora; recebe o Bahia e o Santos e encerra contra o Corinthians.

O Santos, com 37, é o alvo preferencial de quem tenta escapar e tem confrontos diretos pela frente. O time ainda pega o Internacional (fora), o Sport (em casa), o Juventude (fora) e o Cruzeiro (em casa). O Internacional, com 40, ganhou respiro após vencer o Ceará e deve precisar apenas confirmar o bom momento. O Colorado recebe o Santos, viaja para duelar com Vasco e São Paulo e fecha a Série A 2025 contra o Bragantino, em Porto Alegre (RS).

O enredo se afunila especialmente para a dupla cearense. O Alvinegro depende mais de si e de uma pontuação que está ao alcance, mas enfrenta rivais que exigem atuação quase perfeita. O Tricolor tenta transformar um triunfo emblemático em combustível para uma arrancada tardia, porém possível.

No fim das contas, os dois clubes carregarão para as últimas rodadas não apenas o peso de suas campanhas, mas a responsabilidade de representar um futebol cearense que, nos últimos anos, acostumou-se a competir em alto nível.