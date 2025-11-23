São Paulo vence 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis; Ceará é 4°

Foto: Samuel Setubal Copa das Federações trouxe cerca de 7 mil turistas para Fortaleza

A Federação Paulista foi a grande Campeã da Copa das Federações de Beach Tennis. A coroação veio na tarde deste sábado, 22, quando São Paulo venceu o Paraná por 2 sets a 1 nas duplas mistas da categoria profissional e confirmou a maior pontuação do torneio.

A federação cearense, por sua vez, garantiu a quarta colocação no torneio após vencer o Maranhão, no feminino e no masculino, na final da categoria B, que marcou o último jogo do certame. O segundo colocado foi o Rio Grande do Sul, enquanto o Paraná foi o terceiro.

As 27 unidades federativas do Brasil competiram na 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, que começou no dia 17 de dezembro e foi realizada na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tenis e Beach Tenis, falou sobre a evolução do campeonato ao longo dos três anos em que aconteceu em Fortaleza. Segundo ela, a cada ano que se passou o torneio evoluiu junto da cidade e do esporte.

"Não é só um aprendizado, como é uma honra para a gente, Federação Cearense, organizar o maior evento de beach tennis do mundo. Cada edição é uma edição que solidifica ainda mais a nossa cidade e com certeza é um aprendizado para nós, organização, e também para a cidade de Fortaleza que abriga tantos atletas", conta.

A dirigente prossegue, afirmando que recebeu comentários positivos dos atletas e público sobre a estrutura e a realização do evento.

"O que realmente compensa, o que realmente nos enche de gratidão e de emoção nesse evento é a alegria das pessoas que vem por aqui e, principalmente, esse feedback positivo que vem delas. Gostar, apreciar, se dedicar e principalmente curtir o evento, que é o que mais a gente vê hoje o atleta curtindo e falando positivamente (do campeonato)", disse.

Presente no evento, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou sobre impacto positivo da competição no turismo fortalezense. O político afirmou estar surpreso com a quantidade de público, mas comemorou o sucesso do torneio.

"Estou extremamente surpreso, positivamente, com o tamanho desse evento. Não tinha noção da dimensão do que isso representa para o esporte e para a cidade. Nós temos aqui mais de 7 mil turistas na nossa cidade. Temos aqui 95% da ocupação da nossa rede hoteleira, os números são fantásticos, são espetaculares".

Em sua fala, o mandatário também manifestou o desejo de receber a Copa das Federações também em 2026. É válido lembrar que essa é a terceira edição seguida do torneio na capital cearense, sendo uma escolha bastante elogiada pelos participantes.

"Espero que no próximo ano nós possamos aqui estar novamente recepcionando todos os atletas e familiares. Próximo ano essa arena aqui tem que ser ainda maior para acolher para recepcionar os turistas e os atletas que vem para nossa Fortaleza".