Ceará enfrenta Mirassol fora de casa em busca de confirmar permanência

Foto: Samuel Setubal Pedro Henrique, ao lado de mascote do clube

Em busca de confirmar o quanto antes a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, o Ceará enfrenta nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, a grande sensação da competição: o Mirassol. O duelo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, casa do time paulista, na cidade homônima, e é válido pela 35ª rodada do certame nacional.

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam ao gramado com objetivos muito claros.

O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª posição na tabela, somando 42 pontos. Embora tenha reagido nas últimas rodadas, o Vovô ainda possui um risco matemático — ainda que pequeno — de rebaixamento. Uma vitória fora de casa, porém, encerra qualquer ameaça, já que levaria a equipe aos 45 pontos, número amplamente considerado suficiente para evitar o descenso.

Para este embate decisivo, o técnico Léo Condé terá desafios significativos na montagem da escalação. Três jogadores importantes não poderão atuar: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos; o meia-atacante foi expulso contra o Internacional, enquanto o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida. O volante, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no Clássico-Rei, e não tem condições de jogo.

A situação poderia gerar preocupação ofensiva, mas há boas notícias no setor. O atacante Pedro Henrique, que deixou o campo contra o Inter sentindo câimbras, foi reavaliado, não apresentou lesão e estará à disposição. A presença dele dá a Condé mais alternativas táticas e profundidade no ataque.

Diante dos desfalques e da ausência de um centroavante de ofício, a tendência é que o treinador repita o modelo utilizado diante do Corinthians, quando armou o time com quatro meias e dois atacantes mais móveis, sem um homem de referência. A estratégia funcionou bem naquela ocasião, com o Ceará mostrando boa compactação, superioridade no meio-campo e transições velozes pelo corredor central e pelo lado direito. O triunfo diante do Timão reforça a possibilidade de Condé apostar novamente na formação mais leve e dinâmica.

Enquanto o Ceará vive a pressão por pontuar, o Mirassol entra em campo em clima de celebração. Estreante na elite do futebol brasileiro, o Leão já garantiu vaga na Libertadores de 2026, protagonizando a campanha mais surpreendente do campeonato — e uma das mais inesperadas da história da Série A. A expectativa é de casa cheia no Maião, com o torcedor paulista disposto a festejar mais uma rodada histórica para o clube.

O técnico Rafael Guanaes, contudo, não deve promover mudanças drásticas no time. A base titular vem sendo mantida com regularidade ao longo da competição, fator que explica parte do sucesso da equipe. A única baixa confirmada é o meio-campista Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é que José Aldo assuma a função, mantendo o padrão tático da equipe e dando continuidade ao bom desempenho coletivo.

O confronto reúne, portanto, dois times em busca de metas distintas: o Ceará atrás da tranquilidade definitiva na Série A e o Mirassol vivendo o auge de sua campanha histórica, de olho em garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Para o Vovô, pontuar fora de casa pode significar não apenas alívio, mas também a possibilidade de encerrar o campeonato com mais segurança e planejamento. Evitaria, ainda, maior pressão nas três rodadas finais, contra Cruzeiro (terceiro colocado), Flamengo (líder) e Palmeiras (vice-líder).

Ficha técnica: Mirassol x Ceará

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé

Data: 24/11/2025

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

Horário: 19 horas

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube do O POVO e do Esportes O POVO