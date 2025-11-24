Coritiba é campeão e Remo volta à elite após 32 anos

Foto: JP Pacheco | Coritiba Ex-Ceará, Iury Castilho foi o autor gol que deu o título ao Coxa

Com emoção de sobra até os instantes finais, a Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo, 23. Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo foram as quatro equipes que conquistaram o acesso à elite do futebol nacional e disputarão a Série A em 2026. Já Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu terminaram na zona de rebaixamento e disputarão a terceira divisão.

O grande campeão da competição foi o Coritiba, único integrante do G-4 que entrou na rodada derradeira com a vaga garantida. A taça, no entanto, só foi confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas.

Logo atrás do Coxa aparece o seu maior rival, o Athletico-PR. Rebaixado em 2024, o Furacão retorna à primeira divisão depois de apenas uma temporada fora. A trajetória, porém, não foi simples: o time viveu momentos de oscilação ao longo da campanha e só assegurou o retorno com o triunfo por 1 a 0 diante do América-MG.

A Chapecoense, que encerrou a disputa na terceira posição, também está de volta à elite após quatro anos afastada. A confirmação aconteceu com o placar de 1 a 0 sobre o Atlético-GO, na Arena Condá.

Fechando o grupo dos promovidos está o Remo, protagonista de uma das histórias mais marcantes da temporada. Necessitando de um conjunto de resultados para subir, o Leão Azul alcançou o retorno à Série A depois de 32 anos, recolocando o futebol do Norte na principal divisão do país após duas décadas — o último representante da região havia sido o rival Paysandu.

O clube paraense venceu o Goiás, que também lutava pelo acesso, por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém. Com a derrota do Criciúma diante do Cuiabá, o time comandado por Guto Ferreira, ex-técnico do Ceará, concretizou o feito histórico.

A 38ª rodada começou com Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já rebaixados. A Ferroviária se junta a eles na Série C 2026 após perder por 2 a 1 para o Operário, fora de casa. O time ficou dois pontos atrás do Botafogo-SP, que empatou em 0 a 0 com o Avaí. (Victor Barros)