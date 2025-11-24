Logo O POVO+
Flamengo pode ser campeão brasileiro já na terça-feira
Esportes

Flamengo pode ser campeão brasileiro já na terça-feira

Rubro-negro está quatro pontos acima do Palmeiras. Caso vença o Atlético-MG e o Alviverde perca para o Grêmio, time carioca garante a taça com antecedência
Arrascaeta, meia do Flamengo, é capitão do time e artilheiro da Série A (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Foto: Adriano Fontes/Flamengo Arrascaeta, meia do Flamengo, é capitão do time e artilheiro da Série A

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro redesenhou a disputa pelo título e colocou o Flamengo em uma posição muito confortável na tabela. A vitória por 3 a 0 sobre o RB Bragantino, no Maracanã, na noite desse sábado, 22, reforçou o bom momento do Rubro-Negro, que voltou a demonstrar força coletiva e capacidade de decisão em jogos de pressão. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique construíram o placar ainda no segundo tempo, diante de um Bragantino que pouco conseguiu reagir.

O resultado ganhou peso ainda maior com o tropeço do Palmeiras, que ficou no 0 a 0 com o Fluminense, também na noite de ontem. A combinação fez o Fla abrir quatro pontos de vantagem na liderança, faltando apenas três rodadas para o encerramento do campeonato. Na prática, o cenário empurrou o time carioca para mais perto do título e aumentou o sentimento de que a disputa pode se encaminhar antes mesmo da rodada final.

As projeções matemáticas reforçam esse favoritismo. Os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG) apontam 87,3% de chances de título para o Flamengo, enquanto o Palmeiras aparece com 12,3%. O Cruzeiro corre por fora, com apenas 0,4%.

A distância aberta na tabela e a consistência recente do time de Filipe Luís justificam a confiança em um desfecho favorável. Assim, o Flamengo já se vê com uma mão na taça.

O time da Gávea tem chances de confirmar o título na próxima terça-feira, 25. Para isto, basta vencer o Atlético-MG, fora de casa, e o Palmeiras perder para o Grêmio, também como visitante. Mesmo um empate do Alviverde não será suficiente, uma vez que há mais de 20 gols de saldo de margem para o Fla.

A tensa disputa pelo título, aliás, atravessa o caminho do Ceará, que terá papel decisivo nesta reta final. O Alvinegro de Porangabuçu encara justamente a dupla que briga pela liderança nas duas últimas rodadas. Primeiro, visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 3 de dezembro, e depois recebe o Palmeiras no Castelão, no dia 7, em jogos que podem definir não só o campeão, mas o desenho final da tabela.

Se o Brasileirão parece mais definido, a Libertadores está 100% aberta. Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores, que será no próximo sábado, 29, às 18 horas, no estádio Monumental U, em Lima (Peru). 

