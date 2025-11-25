Brasil perde nos pênaltis para Portugal na semifinal do Mundial Sub-17

Em mais um jogo comandado por um roteiro dramático, o Brasil acabou eliminado do Mundial Sub-17 ao ser derrotado por Portugal na disputa de penalidades por 6 a 5 após um empate sem gols no tempo normal, em jogo realizado no Aspire Zone, no Catar. O adversário da seleção lusitana na decisão é a Áustria, que derrotou a Itália por 2 a 0.

Principal trunfo do time brasileiro, João Pedro, que brilhou contra o Paraguai (pegou três cobranças) e repetiu a dose diante da França (defendeu duas) era a maior esperança de triunfo quando a decisão foi para os pênaltis. Das cinco primeiras penalidades, cada equipe errou uma. O goleiro Romário Cunha isolou a bola pelo lado português, enquanto Ruan Pablo acertou a trave. Nas cobranças alternadas, porém, José Neto converteu a sua chance e Ângelo chutou por cima, decretando a queda brasileira.

A equipe verde amarela volta a campo na quinta-feira para a disputa do terceiro lugar e enfrenta os italianos. O duelo está agendado para as 9h30min (horário de Brasília). A final será no mesmo dia, às 13 horas.

O Brasil chegou a esta semifinal após se garantir em primeiro lugar em um grupo que tinha Zâmbia, Indonésia e Honduras. Na segunda fase, a equipe nacional ficou no empate sem gols com o Paraguai e superou o rival na disputa de pênaltis. Pelas oitavas, o enredo se repetiu e a classificação veio no confronto com a França. Após arrancar a igualdade de 1 a 1 no fim do segundo tempo, a vaga foi conquistada em nova disputa por penalidades.

Já o passaporte para a semi veio em um jogo definido no último lance contra Marrocos. Na vitória de 2 a 1, o gol da vitória sobre a seleção marroquina foi assinalado pelo centroavante Dell nos acréscimos do confronto.

O Brasil não sentiu o peso de estar disputando uma semifinal e fez um bom primeiro tempo no Aspire Zone nesta segunda. Diante de um forte adversário, a equipe nacional conseguiu controlar a partida e teve a melhor chance de abrir o placar no confronto.

Em um lançamento pelo lado direito do ataque, o zagueiro de Portugal perdeu o tempo de bola dentro da área e permitiu a chegada de Dell. O camisa 9 bateu de primeira, mas o goleiro rebateu. Ele mesmo pegou a sobra e finalizou de esquerda, mas um defensor adversário afastou o perigo quase na linha do gol.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil deu sinais de desgaste físico e Portugal cresceu no jogo. Apesar de ter mais a posse de bola, porém, a seleção europeia foi pouco efetiva. Na melhor oportunidade portuguesa da etapa complementar, Anísio Cabral entrou com liberdade na área, mas chutou por cima. No fim, a seleção brasileira até apertou o ritmo no final, mas sem capricho nas finalizações, o jogo terminou mesmo no 0 a 0.