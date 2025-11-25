Ceará joga mal, perde para o Mirassol e estaciona na 14ª posição da Série A

Apático, o Ceará voltou a sentir o gosto da derrota no Campeonato Brasileiro na noite de ontem. No estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior paulista, o Vovô foi superado pelo Mirassol por 3 a 0 em partida da 35ª rodada da competição nacional.
Desfalcado após perder Vina e Pedro Raul por suspensão, o Alvinegro de Porangabuçu repetiu a escalação utilizada contra o Corinthians — partida em que também não contou com a dupla e conseguiu uma vitória importante fora de casa.
Desta vez, porém, o cenário foi completamente diferente. Sem intensidade e com dificuldades para competir, o time comandado por Léo Condé entrou em campo apático e viu o Mirassol dominar amplamente o primeiro tempo.
Não à toa, o time paulista precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Em jogada pelo lado direito, Lucas Ramon encontrou Negueba na área. O atacante finalizou, a bola bateu na zaga e voltou para os seus pés. No rebote, ele completou para o gol, colocando o Leão em vantagem logo no início. O Alvinegro ficou na bronca após o lance porque Chico da Costa, impedido, teria atrapalhado o goleiro Bruno Ferreira, mas a arbitragem validou o gol.
O Ceará sentiu o golpe precoce e seguiu tendo dificuldade para marcar, encaixar a saída de bola e pressionar o adversário. A situação ficou ainda mais complicada aos 22 minutos. Em uma de suas principais especialidades, Reinaldo aproveitou cobrança de falta pelo lado direito para chutar direto para a área. Na ocasião, a bola passou por todo mundo, quicou no gramado e entrou para ampliar o marcador no Maião.
O Vovô, por sua vez, só conseguiu reagir nos minutos finais do primeiro tempo. Com maior posse de bola e retomando parte da competitividade, o time criou sua melhor oportunidade aos 45 minutos. Em escanteio cobrado por Mugni, Marcos Victor subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou com força, mas a bola passou raspando o travessão do goleiro Walter, frustrando a tentativa de diminuir o prejuízo antes do intervalo.
As equipes voltaram com ímpeto semelhante para o segundo tempo. No entanto, na marca dos seis minutos, a partida foi paralisada devido a uma queda de energia no estádio. Pouco tempo depois, a luz foi reestabelecida e o árbitro Lucas Casagrande autorizou o retorno do duelo.
O curto intervalo por conta do "apagão" fez bem ao Ceará. Com nova postura, o time alvinegro se lançou ao campo de ataque, especialmente com investidas de Fernandinho, Matheus Bahia e Mugni. Este último, por sinal, quase marcou depois de cobrar falta, mas o goleiro Walter tirou com um soco.
Apesar do volume ofensivo, o Vovô não conseguiu criar chances efetivas e sofreu um novo golpe logo em seguida. Aos 30, Alesson recebeu passe de Gabriel no lado esquerdo do campo, puxou para a direita e finalizou alto para marcar um belo gol.
Tendo uma desvantagem de três tentos, a equipe de Léo Condé reduziu a pressão e tentou cadenciar a posse da bola. O Mirassol, confortável com o resultado, não mostrou pressa e pouco tentou acelerar a partida. No fim, Dieguinho ainda levou perigo ao chutar forte para o gol, mas a bola saiu perto da trave adversário.
Com o resultado negativo fora de casa, a equipe alvinegra estaciona na 14ª posição da tabela de classificação, com 42 pontos. O próximo compromisso será no sábado, 29, diante do Cruzeiro, na Arena Castelão.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Yago Felipe) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Matheus Araújo), Zanocelo, Rafael Ramos (Aylon) e Mugni (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol/SP
Data: 24/11/2025
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: 2min/1ºT - Negueba (MIR); 22min/1ºT - Reinaldo (MIR); 30min/2ºT - Alesson (MIR);
Cartões amarelos: Jemmes, Walter (MIR), Willian Machado, Fabiano (CEA)