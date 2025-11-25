"O Fortaleza é pra quem acredita": Bareiro fala em união do elenco pela permanência

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bareiro marcou gols nos quatro jogos mais recentes

Um dos atuais protagonistas do bom momento ofensivo do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o centroavante Adam Bareiro tem sido peça indispensável no esquema tático do técnico Martín Palermo. Ontem, o paraguaio concedeu entrevista coletiva no Centro de Excelência Alcides Santos e foi enfático ao falar sobre a luta contra o rebaixamento do clube: “É pra quem acredita”.

Com seis partidas de invencibilidade na elite nacional — algo até então inédito em toda a temporada do clube —, o Fortaleza vem ganhando confiança, segundo Bareiro. Para ele, o elenco conseguiu deixar um pouco da pressão de lado e todos, internamente, nutrem um sentimento de esperança pela permanência, ainda que seja uma tarefa muito complicada.

“Desde que cheguei ao time já tínhamos essa pressão, pela situação em que está o clube. Mas hoje em dia, acredito que deixamos a pressão um pouco de lado. Hoje em dia estamos muito mais confiantes. Há uma frase que sempre falam aqui: o Fortaleza é pra quem acredita. E todos nós do elenco estamos acreditando muito, porque acreditamos no trabalho que estamos fazendo. Estamos vindo de seis jogos sem perder, uma realidade que não se viu em todo o ano, e hoje estamos desfrutando disso”, comentou.

Com o triunfo do Vitória, que foi a 39 pontos, a necessidade de o Fortaleza vencer o RB Bragantino fora de casa torna-se imprescindível. Não há mais margem para nenhum deslize nos quatro jogos restantes do Leão do Pici no Campeonato Brasileiro, e Adam Bareiro sabe disso. O centroavante ressaltou que o time precisa administrar essa responsabilidade de não tropeçar da melhor maneira e seguir tratando todos os duelos como finais.

“Temos que seguir acreditando no trabalho da comissão técnica (de Palermo), que está dando resultado para nós. Temos a pressão de não poder perder nenhum jogo, mas temos que saber administrar isso da melhor maneira, saber o que fazer dentro de campo com responsabilidade e jogar cada partida como estamos fazendo, como uma verdadeira final”, disse.

Individualmente, Bareiro comentou sobre a fase goleadora que vive com a camisa vermelho-azul-e-branco. O paraguaio comentou que as cobranças feitas por parte da torcida em seu início no clube foram normais. Ele afirma que precisou pular etapas do processo de adaptação, o que acabou interferindo em seu desempenho em campo. Agora, com quatro gols nos últimos quatro jogos que atuou, diz estar “desfrutando” do momento.

“A torcida me cobrou, e isso é normal. Eu sou um jogador profissional que queria fazer as coisas muito bem de uma forma rápida. Não entendi que tinha que passar por um momento de adaptação. Mas superei isso e agora estou com muito mais confiança. Muito mais confiança também com a chegada da nova comissão técnica (de Palermo). Hoje estou desfrutando muito desse momento pessoal e, coletivamente, estamos demonstrando isso a cada jogo, brigando para deixar o Fortaleza na Série A, que é o objetivo de todos nós”, avaliou.