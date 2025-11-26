Condé quer repetir desempenho do 1º turno contra G-3 da Série A

Foto: Samuel Setubal Léo Condé projetou confrontos finais do Ceará na Série A

Em momento de oscilação, o Ceará vai enfrentar uma reta final de Série A contra adversários do topo da tabela, justamente no período de maior pressão da temporada. A derrota por 3 a 0 para o Mirassol, nessa segunda-feira, 24, manteve o Alvinegro com 42 pontos, na 14ª colocação, ainda ameaçado pelos times da zona de rebaixamento.

Após o resultado negativo, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva e destacou que pretende repetir o desempenho obtido no fim do primeiro turno — quando somou quatro pontos em três jogos contra os mesmos rivais que terá agora: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

"Realmente é uma tabela dura. A gente espera pelo menos repetir o que conseguiu fazer no primeiro turno, quando teve essa sequência. A gente conseguiu fazer quatro pontos", afirmou o treinador.

Naquela série, o Vovô surpreendeu: derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, com dois gols de Galeano; arrancou um empate por 1 a 1 diante do Flamengo depois de Pedro Raul balançar as redes no segundo tempo; e acabou superado pelo Palmeiras por 2 a 1, em partida equilibrada. O desempenho, à época, deu confiança ao elenco.

Agora, porém, o contexto é diferente. O time chega mais pressionado e com margem menor para erro. O primeiro desafio da sequência decisiva será no próximo sábado, 29, às 21 horas, contra o Cruzeiro, atual terceiro colocado, na Arena Castelão.

Em seguida, o Alvinegro vai ao Maracanã enfrentar o líder Flamengo no dia 3 de dezembro, às 21h30min. O último duelo será contra o Palmeiras, no dia 7 de dezembro, às 16 horas, novamente no Castelão.

Um fator que pode influenciar diretamente esses confrontos é a final da Libertadores. Isso porque Flamengo e Palmeiras disputam o título continental neste sábado, 29, em Lima, no Peru. A decisão pode gerar desgaste físico, foco e possíveis alterações de escalação para os confrontos subsequentes contra o time cearense.

Mesmo em oscilação, o Ceará ainda convive com chances de alcançar um objetivo importante. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe tem 35,5% de probabilidade de conquistar vaga na Copa Sul-Americana de 2026 e apenas 3,1% de risco de rebaixamento.

Condé, porém, reforça que a prioridade é atingir a pontuação que historicamente garante a permanência na elite. "A gente ainda trabalha na projeção dos 45 pontos. Talvez precise de um pouco mais, ou menos, mas precisamos mirar 45, 46 pontos. É passo a passo, jogo a jogo, e agora é focar totalmente nesse confronto contra o Cruzeiro", declarou.

Para o treinador, o apoio da torcida será fundamental. "É criar uma mobilização geral de todos do clube: atletas, direção, comissão e torcida. A torcida é a principal força do Ceará neste campeonato. Esperamos fazer um grande jogo contra o Cruzeiro e conseguir um bom resultado", finalizou.