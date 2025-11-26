Flamengo fica a uma vitória do título brasileiro da Série A

Foto: Adriano Fontes / CR Flamengo Bruno Henrique empatou para o Flamengo contra o Atlético-MG

O Flamengo ficou a um gol de levantar a taça do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência. Beneficiado pela derrota por 3 a 2 do Palmeiras para o Grêmio, o clube carioca precisava de uma vitória simples para se sagrar campeão, mas ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG.

Com os resultados, o Fla precisa de uma única vitória nas duas últimas rodadas para ser campeão brasileiro pela oitava vez — nona, segundo as contas do time, que contabiliza a Copa União de 1987.

O próximo jogo de Série A do Rubro-Negro é justamente contra o Ceará, na quarta-feira, 3 de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O time de Filipe Luís encerra o Brasileirão fora de casa, contra o Mirassol, no dia 7.

O Palmeiras encara ainda encara o Atlético-MG, fora de casa, no dia 3, e o Ceará, no Allianz Parque, na derradeira rodada. O Cruzeiro, que ainda tem três jogos a disputar, ainda tem pequenas chances de título.

Antes do próximo jogo pelo Brasileirão, entretanto, Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Copa Libertadores. Quem vencer se torna o primeiro brasileiro com quatro títulos do maior torneio da América do Sul.

Nesta terça-feira, o time misto do Flamengo saiu atrás do Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. Bernard marcou aos 34 minutos do primeiro tempo. Depois de muita pressão, o Mengo igualou aos 47 do segundo tempo, com Bruno Henrique.

Já na Arena Grêmio, o time reserva do Palmeiras saiu à frente com Facundo Torres, aos 23 minutos do primeiro tempo. O time da casa empatou nos acréscimos, com Amuzu, e virou com Carlos Vinícius, de pênalti, aos 16 da segunda etapa. William ampliou, também de penalidade, aos 40, e Benedetti diminuiu aos 48.



