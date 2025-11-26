Fortaleza bate Ceará nos pênaltis, conquista Cearense e fecha 2025 com chave de ouro

Foto: Fco Fontenele Final do Campeonato Cearense Feminino 2025 entre Ceará e Fortaleza

Com direito a gol de cavadinha de Eduarda Balbino no pênalti decisivo, o Fortaleza se sagrou campeão do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Nesta terça-feira, 25, no Estádio Presidente Vargas, no Benfica, as Leoas bateram o Ceará por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal da final da competição estadual.

Com a conquista, o time tricolor coroa um ano histórico. Nesta temporada, a equipe já havia conquistado o acesso à Série A1 e o título da Copa Maria Bonita — espécie de Copa do Nordeste da modalidade. Agora, encerra 2025 com o tão desejado tetracampeonato estadual, o que faz a equipe "encostar" no maior rival em número de títulos locais.

Na ida, o 0 a 0 tinha sido com poucas emoções. No duelo decisivo, houve duas bolas na trave, sustos dos dois lados, mas outro placar sel gols.

O Clássico-Rainha teve um primeiro tempo de domínio das Leoas, que controlou a posse de bola e ocupou com frequência o setor ofensivo. Aos 8 minutos, Eduarda Balbino arriscou de longe e finalizou com força, mas a bola saiu pela linha de fundo.

No minuto seguinte, Michele Carioca sofreu um forte contato em disputa com duas jogadoras tricolores e com Paulinha, do Ceará. A atacante, maior artilheira da história alvinegra, precisou deixar o campo, dando lugar à Girlane. Após a marca dos 30 minutos, as reclamações com a arbitragem aumentaram.

Aos 42, Paulinha arriscou finalização de longa distância, mas a goleira Lorrana, das Leoas, defendeu sem dificuldades. Já nos acréscimos, o Fortaleza quase abriu o placar: após cruzamento vindo da esquerda, Jhow apareceu na pequena área e cabeceou no travessão; no rebote, a defesa alvinegra afastou.

Apesar do domínio tricolor, as chances claras foram poucas, e o Ceará raramente conseguiu ultrapassar a linha do meio-campo durante a primeira metade do Clássico-Rainha.

No segundo tempo, o cenário permaneceu semelhante. A partida seguiu truncada, com as Leoas insistindo principalmente em jogadas pelo lado direito com Jhow. Aos 8 minutos, Natália pegou de primeira na entrada da área e obrigou a goleira Maiara a fazer grande defesa, evitando o gol tricolor.

Com muitas faltas, o ritmo da partida ficou ainda mais cadenciado. Aos 20 minutos, o Fortaleza puxou contra-ataque com Natália, que encontrou Eduarda Balbino em boas condições, mas a camisa 9 finalizou em cima da goleira Maiara, desperdiçando grande oportunidade.

Pouco depois, aos 24, um novo contra-ataque poderia ter sido encaixado, mas Jady tocou com a mão na bola, e a arbitragem marcou falta, gerando (justas) reclamações das Leoas, que pediram vantagem no lance. Pouco tempo depois, mais uma chegada tricolor: Talita teve uma das melhores chances da etapa final ao cobrar falta com categoria e acertar o travessão.

Na reta final, as equipes promoveram substituições e preferiam não se arriscar tanto para não correr risco de serem vazadas. Com isso, o duelo ficou mais concentrado no meio-campo e foi para a disputa de pênaltis. Lorrana pegou dois e Eduarda Balbino, artilheira do Cearense empatada com a também tricolor Tainá, com 10 gols, sacramentou que a taça vai para o Pici.

Ficha técnica: Fortaleza 0(4)x(3)0 Ceará

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane, Tefah e Andressa Anjos; Natália, Eduarda Balbino e Jhow (Akhemi). Téc: Erandir.

Ceará

4-3-3: Mayara; Suyane, Edna (Alê), Emely Paixão, Lana; Cacá (Kethilyn), Bia, Jojo (Duda); Jady (Adrijane), Paulinha e Michelle Carioca (Girlane). Téc: Erivelton Viana.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 25/11/2025

Árbitro: Michelle Safatle

Assistentes: Camila Sousa e Ingrede Santos

Cartões amarelos: Thalita,, Leidiane (FOR), Lana, Cacá e Kethilyn (CEA)

Pênaltis: Fortaleza (Leidiane, Tefah, Isabella e Eduarda marcaram, Andressa Anjos perdeu); Ceará (Kethilyn, Girlane e Adrijane marcaram; Paulinha e Alê perderam)