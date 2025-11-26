Fortaleza visita o RB Bragantino lutando por mais uma rodada de sobrevivência na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Recuperado, Brítez deve retornar ao time titular do Fortaleza

Em sua luta incessante pela permanência, o Fortaleza fará mais um duelo de vida ou morte na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 26, contra o RB Bragantino, às 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo antecipado da 36ª rodada. Como de praxe, somente a vitória importa para o Leão do Pici, que tem a chance de diminuir consideravelmente a margem para sair da zona de rebaixamento.

Com os resultados dos rivais diretos na briga contra o rebaixamento — triunfo do Vitória (16º), derrota do Juventude (19º) e empate do Santos (17º) —, o cenário sofreu alterações para o Tricolor, que tem um jogo a menos que os demais. Isso significa que caso os comandados do técnico Martín Palermo superem o RB Bragantino, a diferença para o primeiro time fora do Z-4 passará a ser apenas de dois pontos. Já na hipótese de revés para o Massa Bruta, a distância seguirá sendo de cinco pontos.

Vindo de seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada. O triunfo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova — que naquela ocasião ostentava o posto de mandante com melhor aproveitamento do Brasileirão — aumentou ainda mais a confiança do elenco do clube cearense. A boa fase, vale ressaltar, não se deve somente aos recentes resultados positivos, mas também ao organizado futebol mostrado em campo.

“Hoje em dia, acredito que deixamos a pressão um pouco de lado. Estamos muito mais confiantes. Há uma frase que sempre falam aqui: o Fortaleza é pra quem acredita. E todos nós do elenco estamos acreditando muito, porque acreditamos no trabalho que estamos fazendo”, comentou Adam Bareiro em entrevista coletiva.

Para a partida, Palermo terá uma baixa importante: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco sofreu uma fratura na mão esquerda e não viajou para São Paulo. Além dele, João Ricardo, Marinho, Lucca Prior e Rodrigo seguem no departamento médico. Em contrapartida, há os retornos do volante Lucas Sasha, que cumpriu suspensão na rodada passada, e dos zagueiros Brítez, recuperado de uma pneumonia, e Kuscevic, de volta após defender o Chile na Data Fifa.

Rival do Fortaleza, o Bragantino passa por um momento de reabilitação no campeonato com a chegada do técnico Vagner Mancini. O Massa Bruta chegou a emplacar três vitórias seguidas com o comandante, mas a sequência foi encerrada diante do líder Flamengo, no Maracanã, no sábado passado. Apesar disso, o time paulista sonha com uma vaga na Copa Libertadores.

Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com três pontos a menos que o São Paulo, que abre o G-8 do torneio — zona que pode garantir classificação à fase preliminar da Libertadores. Em entrevista coletiva, o técnico do Massa Bruta ressaltou a importância da partida e a necessidade de a equipe “se impor” diante do Fortaleza.

“É um jogo onde a gente, dentro de casa, tem que se impor. Ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores, temos que somar pontos importantes”, disse Mancini.

Para o duelo, Mancini contará com o retorno do zagueiro Alix Vinicius, ex-Fortaleza. O jovem defensor deve ser titular na partida. O atacante Vinicinho, recuperado de uma lesão, treinou com o elenco e pode ser relacionado. Por outro lado, o comandante não terá o meio-campista Praxedes, suspenso.

RB Bragantino x Fortaleza: ficha técnica

RB Bragantino



4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Ávila e Mancuso; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 26/11/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO e Premiere

