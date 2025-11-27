Como briga pelo título impacta a luta do Ceará pela permanência

Foto: Samuel Setubal Zagueiro do Ceará, Willian Machado prometeu postura vencedora contra o Cruzeiro

O Ceará já poderia estar matematicamente garantido na Série A 2026, mas acumulou tropeços recentes e deixou para "resolver a vida" apenas na reta final da competição nacional. A missão, porém, não é das mais fáceis: nas últimas três rodadas, a equipe alvinegra vai medir forças contra o G-3 do Brasileirão.

Nos confrontos que definirão seu futuro, o Vovô tentará assegurar a permanência na elite para o próximo ano e ainda “beliscar” uma vaga na Copa Sul-Americana.

Todavia, além de lutar por seus próprios objetivos, o Alvinegro pode ser diretamente impactado pela briga pelo título, que segue entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. A disputa no topo da tabela interfere no ambiente, no peso dos jogos e até nas estratégias dos rivais, que chegam às partidas pressionados por resultados.

Portanto, a luta pela taça, claro, molda todo o cenário. O empate do Flamengo com o Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio adiaram a definição do campeão por mais uma rodada. Com 75 pontos, o time carioca lidera a competição, seguido pelos paulistas, com 70.

Por isso, o duelo entre Flamengo e Ceará, no dia 3 de dezembro, no Maracanã, pode selar o título rubro-negro: caso vença o Alvinegro, o time carioca garante matematicamente o Campeonato Brasileiro.

Antes desse compromisso, porém, o Rubro-Negro vive outra decisão. Neste sábado, 29, enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores, em Lima (Peru), um jogo que pode aumentar o desgaste físico e emocional da equipe, influenciando diretamente o desempenho ou até o tipo de formação utilizada contra o Vovô na próxima semana.

O Alvinegro, por sua vez, também entra em campo antes do duelo no Maracanã. Pressionado pela proximidade do Z-4, enfrenta o Cruzeiro — terceiro colocado, com 68 pontos e com chances remotas de título — neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada. Assim, o duelo não envolve somente a luta do time cearense contra o rebaixamento, mas também o último respiro da Raposa na corrida pelo topo da tabela.

Na última rodada, no dia 7 de dezembro, às 16 horas, o Vovô encara o vice-líder Palmeiras, novamente no Castelão. Dependendo da combinação de resultados, a partida pode ser decisiva em duas frentes: para evitar a queda e, ao mesmo tempo, para definir o campeão do Brasileirão. Um triunfo ou até um empate do Ceará pode modificar o desfecho da briga no topo, ao passo que um revés pode obrigar o Alvinegro a secar concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

Na parte inferior da tabela, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude tentam escapar das três últimas vagas restantes na Série B de 2026, visto que o Sport é o único já rebaixado matematicamente. Diante desse cenário, o clima em Porangabuçu é de alerta.

"Não tem nada perdido. A gente tem três jogos ainda, tem um jogo em casa agora importantíssimo. A gente pede desculpa ao torcedor e pede o apoio nesse momento tão delicado. Uma vitória no sábado vai nos ajudar muito. Vamos mudar nossa postura para vencer", afirmou o capitão Willian Machado após a derrota para o Mirassol.