Erandir comenta bastidores do título do Fortaleza e projeta 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Erandir, técnico do Fortaleza feminino

O Fortaleza sagrou-se campeão cearense feminino ao vencer o rival Ceará em disputa de pênaltis na noite dessa terça-feira, 25. Em entrevista ao programa "Esportes O POVO", da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, o técnico Erandir falou sobre os bastidores da conquista.

Para o treinador, um dos principais pilares da conquista foi a união da equipe. "Falei muito com o grupo sobre ser unido e acreditar, ter fé. Nosso grupo não tinha vaidade, acho que isso ajudou na união. Temos um grupo unido e fechado", avaliou.

No jogo de ida da final, os times empataram em 0 a 0. No duelo decisivo, o placar se repetiu, levando a disputa do título para as penalidades. O Fortaleza levou a melhor ao vencer as adversárias por 4 a 3.

"O primeiro jogo foi muito truncado, nossa equipe entrou na tática do Ceará. Mas nesse jogo foi diferente, estudamos bem a equipe delas. Acho que nossa equipe entrou com uma concentração maior, jogando sempre no campo do adversário, que era o que queríamos", analisou Erandir.

Apesar da boa temporada, o Fortaleza já vinha acumulando decisões importantes nas penalidades e acabou eliminado em todas elas. Na Série A2 do Brasileirão, o Tricolor caiu para o Botafogo na semifinal, e, na Copa do Brasil, foi superado pelo Juventude na marca da cal.

"Do começo ao fim, buscamos o gol, mas infelizmente não aconteceu. Tinha que ir para os pênaltis mesmo, porque neste ano fomos eliminados duas vezes. Então quando fomos para os pênaltis, a confiança das meninas estava maior, porque já tinham experiência", explicou o comandante das Leoas.

Na próxima temporada, o Fortaleza terá como principal desafio a disputa da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, que se inicia no dia 15 de fevereiro. Erandir afirmou que o clube está trabalhando para manter uma equipe preparada para a competição.

"Vamos manter um time forte para jogar a Série A. A estrutura do clube ajuda. O objetivo do próximo ano é permanecer na primeira divisão e temos que montar uma equipe forte", concluiu. (Lara Santos / Especial para O POVO)