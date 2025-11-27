Fortaleza vence RB Bragantino e diminui para dois pontos a distância para sair do Z-4

Eficiente, o Fortaleza conquistou uma enorme vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino na noite de ontem, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo adiantado da 36ª rodada da Série A. Com o resultado, o Leão emplacou o sétimo jogo de invencibilidade no torneio — com dois triunfos seguidos — e diminuiu para dois pontos a distância em relação ao Vitória-BA, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo não teve grandes emoções. A ausência de Matheus Pereira no time titular, que partiu de uma decisão do treinador Martín Palermo — ele optou pela entrada de Lucas Sasha ao lado de Pierre —, causou impacto na fase de construção do Tricolor. Afinal, sem o camisa 5, a equipe cearense perdeu qualidade no passe e se tornou dependente de lançamentos, estratégia que acabou sendo pouco efetiva.

Apesar disso, o Fortaleza não permitiu que o Bragantino criasse um ambiente de pressão. Em nenhum momento da etapa inicial o Leão do Pici se viu encurralado contra sua própria meta. Na maior parte do tempo, os comandados de Palermo mostraram boa organização defensiva, algo que dificultou a proposta de jogo do Massa Bruta, que buscava explorar jogadas pela linha de fundo.

Ainda assim, a melhor oportunidade para abrir o placar foi do clube paulista, aos 22 minutos. No lance, Pitta fez ótimo pivô e tocou para Gustavo Neves, que surgiu livre na grande área, cara a cara com Brenno. O volante finalizou forte e alto, mas o arqueiro tricolor fez linda defesa e evitou o gol. Fora isso, nenhuma das duas equipes conseguiu ser efetiva o suficiente no último terço.

Após a conversa no vestiário, esperava-se um Fortaleza diferente no segundo tempo. Não aconteceu, pelo menos nos primeiros 15 minutos, período em que o RB Bragantino foi bem superior e montou uma verdadeira “blitz” na área. Naquele momento, o Tricolor teve resiliência para absorver a pressão diante do seu mau momento e, mais importante, saiu ileso, sem sofrer gols.

Aos 16 minutos, Palermo fez uma importante mudança no time ao tirar Herrera e colocar Lucas Crispim. Com a alteração, o treinador argentino fortaleceu o meio-campo, que vinha fragilizado, e equilibrou o confronto. O Tricolor aliviou a pressão contra si e, aos poucos, foi ensaiando algumas transições ofensivas. Em uma delas, veio o momento tão sonhado pelos torcedores cearenses lá em Bragança — e pelos outros milhares concentrados em Fortaleza.

E o grito de gol não poderia ter surgido de um nome diferente: Adam Bareiro, peça fundamental na improvável arrancada que o Leão vem protagonizando na Série A. O centroavante, oportunista e bem posicionado na área, desviou a finalização feita por Lucas Crispim e abriu o placar do jogo aos 30 minutos — foi o quinto tento dele nos cinco jogos mais recentes, um número impressionante.

Um gol que premia um novo Fortaleza com Palermo, uma equipe que tem lutado e se entregado ao máximo, mesmo com estatísticas e cenários totalmente desfavoráveis. O que parecia impossível agora está mais provável do que nunca. O Leão está agora a dois pontos de sair da zona de rebaixamento, a menor diferença em muito tempo, e pode sonhar em acordar do pesadelo já na próxima rodada.

Uma vitória gigante, com muita raça, como pede o momento. Azar dos times que agora terão de enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, Atlético-MG e Corinthians. O Gigante da Boa Vista certamente será abraçado pelos tricolores, de esperança renovada e confiança em alta. A chance de permanência está viva, e é pra quem acredita — como disse o próprio Bareiro.

RB Bragantino 0x1 Fortaleza: ficha técnica



RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Davi Gomes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Pitta e Eduardo Sasha (Laquintana). Téc: Vagner Mancini



Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino (Rossetto); Herrera (Lucas Crispim), Adam Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Gazal). Téc: Palermo.



Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Adam Bareiro (30’ 2T)

Cartões amarelos: Alix Vinicius (RB Bragantino) e Herrera (Fortaleza)

