Ceará faz projeções para garantir permanência na Série A já em duelo contra o Cruzeiro

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará recebe o Cruzeiro no Castelão amanhã

Acostumado a viver momentos de luta, o Ceará terá mais um amanhã, 29, diante do Cruzeiro, visando apenas um objetivo: assegurar a permanência na Série A. O duelo, marcado para as 21 horas, na Arena Castelão, pode marcar a confirmação matemática do Vovô na elite já neste fim de semana.

Com 42 pontos e ocupando a 14ª colocação, o Alvinegro trabalha com a meta de alcançar os 45 pontos considerados pela comissão técnica e pelos cálculos estatísticos como suficientes para afastar qualquer risco de rebaixamento.

Uma vitória contra a Raposa faria o Alvinegro atingir exatamente essa pontuação. Porém, para que a garantia seja imediata, o clube depende de tropeços de dois concorrentes diretos: Santos e Vitória.

A rodada começa a ser observada já na noite de hoje, 28, quando o Peixe, primeiro time dentro do Z-4, com 38 pontos, recebe o Sport às 21h30min, na Vila Belmiro. Para beneficiar o Ceará, o Alvinegro Praiano não pode vencer, ou seja, um empate ou derrota já atende ao necessário.

No sábado, horas antes de a bola rolar no Castelão, o Vitória entra em campo às 16 horas, no Barradão, contra o Mirassol. Com 39 pontos e em 16º, o rubro-negro baiano precisa perder para manter o cenário favorável ao Vovô.

Assim, quando o time de Léo Condé entrar em campo contra o Cruzeiro, já saberá exatamente se uma vitória basta para selar a presença na Série A de 2026. Mesmo nunca tendo frequentado a zona de rebaixamento, o clube encara a reta final com total seriedade, principalmente porque suas últimas duas partidas serão contra candidatos ao título: Flamengo, no dia 3, no Maracanã, e Palmeiras, no dia 7, no Castelão.

"A gente ainda trabalha na projeção dos 45 pontos, mas tem que ir passo a passo e jogo a jogo, agora focando totalmente nesse confronto contra o Cruzeiro", afirmou o técnico Léo Condé após a derrota para o Mirassol na segunda-feira, 24.

Segundo projeções do Departamente de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem 4,4% de risco de queda e 31,4% de chances de alcançar vaga na Sul-Americana. Os cálculos ainda mostram que os 45 pontos praticamente eliminam o risco (0,7%), enquanto 44 aumentam a probabilidade de queda para 9% e 43 para 30%.

Em meio ao cenário decisivo, o presidente da agremiação, João Paulo Silva, publicou pronunciamento convocando a torcida para comparecer em peso no Castelão amanhã.

"No sábado, temos um adversário desafiador pela frente. Um dos postulantes ao título, mas que já experimentou de perto a força e superação do Ceará. Mesmo nunca estando entre os times da zona de descenso, é natural que os cálculos apareçam. Mas a conta que realmente queremos fazer é a da soma de milhares de alvinegros na busca por mais três pontos", declarou o mandatário.