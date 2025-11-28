Probabilidades e cenários: como o Fortaleza pode sair do Z-4 na próxima rodada

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Vitória sobre o Bragantino melhorou as chances do Fortaleza

Dois pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fortaleza viu suas chances de escapar da Série B aumentarem consideravelmente após o triunfo conquistado diante do RB Bragantino, fora de casa, por 1 a 0. O Tricolor do Pici, inclusive, pode deixar o Z-4 do Brasileirão já na próxima rodada, cenário que depende de alguns fatores para se concretizar.

O primeiro, claro, é o Fortaleza derrotar o Atlético-MG na Arena Castelão, jogo que será disputado no domingo, 30, às 18h30min — a tendência é de casa cheia e um ambiente de enorme pressão para o clube mineiro. No atual panorama, o escrete vermelho-azul-e-branco ocupa a 18ª posição, com 37 pontos conquistados e sete jogos de invencibilidade no torneio, incluindo dois triunfos consecutivos.

Para conseguir concretizar a saída ainda na próxima rodada, além da necessidade de vencer, o Leão também terá de “secar” o Santos, que é o 17º colocado, e o Vitória (16º). Dos confrontos na rodada, o Peixe é quem tem, pelo menos na teoria, o adversário mais frágil: o Sport, na Vila Belmiro, lanterna do certame e rebaixado à segunda divisão. O clube pernambucano não vence há 13 jogos, somando, neste recorte, oito reveses seguidos.

O Vitória, por sua vez, recebe o Mirassol no Barradão, em Salvador (BA), e deve ter ao seu favor a presença de um ótimo público na arquibancada. O Rubro-Negro protagoniza um momento positivo no campeonato, com quatro partidas de invencibilidade, período em que soma duas vitórias e dois empates. O time paulista, embora com situação bem encaminhada no G-4, quer acabar com qualquer risco matemático de ficar "apenas" na pré-Libertadores e, para isso, precisa pontuar.

Em relação aos resultados, para o Fortaleza o caminho é o seguinte: o Santos não pode vencer o Sport — um empate, portanto, é suficiente — e o Vitória tem de perder para o Mirassol. Assim, considerando um eventual triunfo do Leão do Pici, os comandados de Martín Palermo chegariam aos 40 pontos e ultrapassariam ambos os rivais na tabela, restando somente dois jogos para o fim do torneio.

Ao todo, caso o Tricolor vença todos os três duelos que ainda possui, chegará a 44 pontos. Segundo a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), essa pontuação representa uma margem segura contra o rebaixamento, de 9,4% de risco. Com 43 pontos, o percentual aumenta para 30%, enquanto 42 pontos representam 67% de chance de terminar a edição deste ano da elite nacional dentro do Z-4.

No levantamento da UFMG sobre o risco de queda individual de cada clube, a vitória sobre o RB Bragantino melhorou bastante o panorama do Fortaleza, que já chegou a ser de 95% de probabilidade de descenso, e agora está com 73,8%. O Juventude, vice-lanterna, aparece com 98,4%. Outros times que estão na briga também figuram com alta chance de rebaixamento, como o Santos (64%) e o Vitória (47%).