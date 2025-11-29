Ceará recebe Cruzeiro de olho em garantir vaga na Série A 2026

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Matheus Bahia e Fabrício Bruno disputam lance no jogo Cruzeiro x Ceará, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Depois do abraço no treino aberto desta sexta-feira, 28, o Ceará entra em campo hoje, de olho em assegurar a vaga na Série A de 2026. O Alvinegro recebe o Cruzeiro hoje, 29, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21 horas (horário de Brasília), em confronto da 36ª rodada da competição nacional.

No embate, o Vovô mira conquistar o resultado positivo para, além de atingir o "número mágico" para a permanência, se aproximar da vaga na Sul-Americana do próximo ano. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 42 pontos.

Na noite desta sexta-feira, 28, a torcida alvinegra lotou as arquibancadas do Carlos de Alencar Pinto e fez uma grande festa para motivar o elenco. Com os tradicionais bandeirões, bateria, foguetório e os cânticos entoados no estádio a plenos pulmões, os alvinegros animaram a parte final dos trabalhos conduzidos por Léo Condé.

Após as atividades, que se encerraram por volta das 18h30min, o elenco saudou a torcida que conduzia o calor da arquibancada e cumprimentou os torcedores que estavam na parte inferior das arquibancadas do CT. A expectativa é que o clima positivo se repita no Castelão.

A força é importante, já que o Ceará está vindo de uma sequência negativa de duas derrotas. O time comandado por Léo Condé encara o confronto com o objetivo claro de reencontrar o caminho das vitórias para eliminar qualquer chance de rebaixamento.

Ciente da relevância de conquistar os três pontos em casa, o volante Vinicius Zanocelo projetou o jogo entre os times em entrevista coletiva na quinta-feira, 27, no CT de Porangabuçu.

"É um jogo que levamos como uma final, como todos os outros que jogamos. É de uma importância muito grande, porque estamos a três pontos de conquistar o nosso objetivo principal. Realmente é um duelo de extrema importância, que vamos trabalhar muito nesses dias que faltam para ele, para podermos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos", disse o camisa 25.

Para a partida, o Vovô terá três retornos: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O primeiro se recuperou de lesão sofrida no Clássico-Rei, no dia 6, e deve ficar à disposição, enquanto os outros dois voltam após cumprir suspensão contra o Mirassol. A única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que sentiu desconforto no jogo passado e realizou tratamento durante a semana.

Do outro lado, a Raposa vive boa fase e chega com a confiança em dia por acumular 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. No domingo, 23, o time cruzeirense, que é terceiro colocado com 68 pontos, fez uma das suas melhores atuações na temporada e bateu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão.

Agora, a meta é vencer fora de casa para assumir a vice-liderança da competição, visto que tem dois pontos a menos que o Palmeiras. Para isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar força máxima em campo. O único desfalque é o volante Lucas Romero, suspenso por terceiro cartão amarelo.

Para além da Série A, o Cruzeiro disputará, em dezembro, as semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians. A ideia da comissão é manter o nível de competividade alto para o time seguir numa crescente até o torneio mata-mata.

"O objetivo foi atingido (vaga na Libertadores), mas não queremos perder posição na tabela. Precisamos manter o ritmo, deixar os titulares e continuar com intensidade nos próximos dois jogos", disse o comandante celeste.

Na história, Ceará e Cruzeiro se enfrentaram em 13 jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro. São três vitórias do Vovô, cinco empates e quatro triunfos da Raposa. No primeiro turno, o Alvinegro venceu os mineiros por 2 a 1, de virada, em Belo Horizonte (MG). O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Cruzeiro: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lourenço; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/11/2025

Horário: 21 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Record, Cazé TV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO