Pierre destaca ambiente e força coletiva no Fortaleza: "Todo jogo tem sido uma final"

Ainda que tenha sido contratado pelo Fortaleza há poucos mais de três meses, Pierre já fala como alguém que encontrou um ambiente onde pretende ficar. O volante, emprestado ao Leão pelo Tombense após boa passagem pelo Volta Redonda, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e admitiu que não imaginava receber proposta de um clube da Série A meses atrás.

A adaptação à nova realidade, entretanto, foi rápida. Segundo ele, o principal motivo foi o ambiente favorável, mesmo dentro de um momento delicado — o time briga contra o rebaixamento e protagoniza reação desde que ele se firmou entre os titulares. “O clube me recebeu muito bem, desde o primeiro dia. Funcionários, atletas, todo mundo. Isso ajuda demais quando tu tá tentando se adaptar”, agradece.

Mesmo quando o viés do time ainda era de baixa, o atleta diz que o vestiário era o que o motivava a se manter pronto para crescer. “De verdade, o ambiente não mudou em nada desde que eu cheguei. Com Paiva ou com Palermo, a gente procurava trabalhar com alegria independente da situação, porque só assim a gente conseguiria reverter o cenário”.

O cenário ainda é delicado. O Fortaleza hoje é ainda o 18° colocado no Brasileirão com 37 pontos. Mesmo assim, Pierre crê numa recuperação não só pela máxima de ver a confiança como elemento base do futebol, mas também pela postura do grupo, principalmente nas últimas partidas.

“A gente não deixa as adversidades abalarem. Tomar gol, erro de arbitragem, chance perdida… A gente continua acreditando que é possível virar, empatar, seguir. Esse espírito de acreditar até o fim foi o principal fator (na atual sequência)”, afirmou.

A sequência de sete jogos sem perder começa na vitória diante do Flamengo, provável campeão do torneio. Em seguida, no entanto, a equipe somou empates frustrantes contra Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG. Para o jogador, apesar dos pontos desperdiçados, o bom desempenho manteve o time esperançoso em uma boa sequência — que se confirmou com os triunfos diante de Bahia e Bragantino fora de casa.

“A gente sabia que estava fazendo algo bom. Quando tu desempenha bem, tu te aproxima da vitória. A confiança no trabalho fez total diferença. (E sobre o jogo contra o Flamengo), vencer um adversário daquele nível aumenta tua confiança. Te aproxima dos bons resultados, do bom desempenho. Aquilo ali foi uma virada de chave pra gente”.

Pierre também destaca o papel do técnico Martín Palermo no crescimento da equipe. Para o volante, apesar dos ajustes coletivos, o que mais fez diferença foi a capacidade do argentino de "extrair o melhor de cada" jogador. "Ele passa confiança e te dá liberdade dentro de campo para fazer o que tu acha melhor dentro da tua responsabilidade. Não é por acaso que vários jogadores subiram de nível com ele", assumiu.

Outro fatos que também tem feito diferença para ele pessoalmente é o carinho da torcida. “Tô muito feliz por ter esse reconhecimento. Tô emprestado com opção de compra, mas tô adaptado ao clube, à cidade. Se for da vontade de Deus, quero permanecer por muitos e muitos anos”.

Que tais anos e anos sejam na Série A é o que Pierre espera. Nesta reta final, o Fortaleza enfrenta o Atlético-MG novamente — mas desta vez em casa, amanhã, às 18h30min. “Todo jogo tem sido uma final. A gente precisa ter calma, não deixar o ambiente influenciar e não querer resolver o jogo em dez minutos. É trabalhar a mente para conquistar essa vitória que a gente tanto busca”, finalizou.