Pierre destaca ambiente e força coletiva no Fortaleza: "Todo jogo tem sido uma final"
Volante ganhou espaço no Leão em meio à reação do time na Série A. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, detalhou ambiente atual do clube
Ainda que tenha sido contratado pelo Fortaleza há poucos mais de três meses, Pierre já fala como alguém que encontrou um ambiente onde pretende ficar. O volante, emprestado ao Leão pelo Tombense após boa passagem pelo Volta Redonda, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e admitiu que não imaginava receber proposta de um clube da Série A meses atrás.

A adaptação à nova realidade, entretanto, foi rápida. Segundo ele, o principal motivo foi o ambiente favorável, mesmo dentro de um momento delicado — o time briga contra o rebaixamento e protagoniza reação desde que ele se firmou entre os titulares. “O clube me recebeu muito bem, desde o primeiro dia. Funcionários, atletas, todo mundo. Isso ajuda demais quando tu tá tentando se adaptar”, agradece.

Mesmo quando o viés do time ainda era de baixa, o atleta diz que o vestiário era o que o motivava a se manter pronto para crescer. “De verdade, o ambiente não mudou em nada desde que eu cheguei. Com Paiva ou com Palermo, a gente procurava trabalhar com alegria independente da situação, porque só assim a gente conseguiria reverter o cenário”.

O cenário ainda é delicado. O Fortaleza hoje é ainda o 18° colocado no Brasileirão com 37 pontos. Mesmo assim, Pierre crê numa recuperação não só pela máxima de ver a confiança como elemento base do futebol, mas também pela postura do grupo, principalmente nas últimas partidas.

“A gente não deixa as adversidades abalarem. Tomar gol, erro de arbitragem, chance perdida… A gente continua acreditando que é possível virar, empatar, seguir. Esse espírito de acreditar até o fim foi o principal fator (na atual sequência)”, afirmou.

A sequência de sete jogos sem perder começa na vitória diante do Flamengo, provável campeão do torneio. Em seguida, no entanto, a equipe somou empates frustrantes contra Santos, Ceará, Grêmio e Atlético-MG. Para o jogador, apesar dos pontos desperdiçados, o bom desempenho manteve o time esperançoso em uma boa sequência — que se confirmou com os triunfos diante de Bahia e Bragantino fora de casa.

“A gente sabia que estava fazendo algo bom. Quando tu desempenha bem, tu te aproxima da vitória. A confiança no trabalho fez total diferença. (E sobre o jogo contra o Flamengo), vencer um adversário daquele nível aumenta tua confiança. Te aproxima dos bons resultados, do bom desempenho. Aquilo ali foi uma virada de chave pra gente”.

Pierre também destaca o papel do técnico Martín Palermo no crescimento da equipe. Para o volante, apesar dos ajustes coletivos, o que mais fez diferença foi a capacidade do argentino de "extrair o melhor de cada" jogador. "Ele passa confiança e te dá liberdade dentro de campo para fazer o que tu acha melhor dentro da tua responsabilidade. Não é por acaso que vários jogadores subiram de nível com ele", assumiu.

Outro fatos que também tem feito diferença para ele pessoalmente é o carinho da torcida. “Tô muito feliz por ter esse reconhecimento. Tô emprestado com opção de compra, mas tô adaptado ao clube, à cidade. Se for da vontade de Deus, quero permanecer por muitos e muitos anos”. 

Que tais anos e anos sejam na Série A é o que Pierre espera. Nesta reta final, o Fortaleza enfrenta o Atlético-MG novamente — mas desta vez em casa, amanhã, às 18h30min. “Todo jogo tem sido uma final. A gente precisa ter calma, não deixar o ambiente influenciar e não querer resolver o jogo em dez minutos. É trabalhar a mente para conquistar essa vitória que a gente tanto busca”, finalizou.

