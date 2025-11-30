Logo O POVO+
Campeão da Libertadores, Filipe Luís chega ao 4º título como técnico do Flamengo
Comandante do Rubro-Negro desde setembro de 2024, ex-lateral-esquerdo já conquistou Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Libertadores
Foto: Luis ACOSTA / AFP Filipe Luís conduziu o Fla a mais uma taça

O tetracampeonato do Flamengo na Libertadores marca o quarto troféu do técnico Filipe Luís, comandante da equipe carioca desde setembro de 2024, após a saída de Tite.

Na temporada passada, o ex-lateral assumiu o Rubro-Negro na quarta posição do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Longe dos líderes Botafogo e Palmeiras, o jovem treinador concentrou suas atenções no mata-mata nacional e conquistou a competição, batendo o Atlético-MG na decisão.

Em fevereiro deste ano, o Fla venceu o Botafogo por 3 a 1 e conquistou a Supercopa do Brasil, o segundo título profissional do treinador. Ainda no primeiro semestre, Filipe Luís comandou o Rubro-Negro no título carioca, superando o Fluminense na final.

Agora, com o título da Libertadores, Filipe Luís chega à quarta taça em 425 dias no comando rubro-negro, com média de um troféu a cada 106 dias.

Este número pode ficar ainda mais impressionante caso o Rubro-Negro confirme a conquista do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Ceará na próxima quarta-feira, 3, às 21h30min, no Maracanã, o Flamengo conquistará o oitavo título brasileiro e a quinta taça de Filipe Luís à beira do campo.

