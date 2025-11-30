Ceará empata com o Cruzeiro no Castelão e segue sob pressão da zona de rebaixamento

Foto: Samuel Setubal Villalba e Pedro Raul disputam lance no jogo

O Ceará frustrou novamente seu torcedor. Na noite de ontem, o Alvinegro empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 na Arena Castelão, após sair na frente do placar, no segundo tempo, e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Com o resultado, o time cearense segue na 14ª colocação, agora com 43 pontos, somente dois a mais que o Internacional, equipe que abre a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi difícil para o Ceará. Taticamente, a ideia do técnico Léo Condé, de atrair o Cruzeiro para seu campo e, ao retomar a bola, contra-atacar, acabou não sendo bem executada. Isso porque o Vovô não tinha mecanismo para transicionar, já que os dois pontas, Fernandinho e Galeano, estavam posicionados quase como segundos laterais, ajudando a defesa na risca da grande área.

A partir do momento em que o Ceará recuperava a posse, não havia como aprofundar as jogadas em direção ao ataque — Pedro Raul e Mugni não possuem características de velocidade. Diante disso, a tendência do Alvinegro era recuar a bola até o ponto em que um dos zagueiros ou o goleiro tentavam uma ligação direta, quase sempre sem eficiência.

A dificuldade do Ceará com a bola no pé também ficou evidente. Diversos erros de passe, além da falta de aproximação dos jogadores para fazer, por exemplo, triangulações, facilitaram a atuação do sistema defensivo do Cruzeiro. Foram poucos os momentos em que o Vovô conseguiu criar, com lucidez, situações claras de gol — e das finalizações realizadas, nenhuma levou grande perigo para Cássio.

O clima na arquibancada foi tomado pela apreensão dos torcedores, situação potencializada pelo cenário difícil que o Ceará se colocou na competição. A tensão aumentou quando Christian, em duas oportunidades, aos 30 e 44 minutos, balançou as redes. Ambos os lances, entretanto, foram anulados pelo bandeirinha por impedimento, para alívio dos alvinegros no estádio.

No segundo tempo, as coisas pareciam que iriam mudar para o Ceará. O Vovô até sofreu uma forte pressão nos primeiros cinco minutos, período em que Bruno Ferreira precisou fazer boas defesas, mas respondeu aos dez da melhor forma possível: contra-ataque bem articulado, com Pedro Raul fazendo pivô, Mugni ajeitando e Zanocelo, da entrada da área, acertando um belo chute para abrir o placar.

O primeiro tento do volante com a camisa alvinegra, que vem sendo um dos principais jogadores da equipe desde que se tornou titular. O gol, claro, levou a torcida à euforia no Gigante da Boa Vista. O panorama estava ótimo para o Vovô embalar na partida e sufocar o Cruzeiro, mas não o fez. A reação foi contrária. O Alvinegro recuou e proporcionou ao Cabuloso a chance de sufocá-lo.

Bastaram 15 minutos para o Cruzeiro empatar o jogo. No lance, Kaiki invadiu a linha de fundo e cruzou rasteiro. Marcos Victor tentou cortar, mas apenas desviou, e a bola foi de encontro a Bruno Ferreira e Willian Machado — na dividida entre eles, a bola bateu por último no zagueiro e entrou na baliza. Gol contra do defensor alvinegro.

Ali, tudo esfriou para o Ceará, que, mais uma vez, não teve competência para sustentar um placar nesta edição da Série A. No fim, o gol inacreditável perdido por Galeano, aos 44 minutos, deu o ultimato do resultado, que ficou mesmo no empate.

Um ponto que em nada resolve a vida do Vovô, pelo contrário: coloca o time em sérios riscos em relação ao rebaixamento, com chance, inclusive, de entrar no Z-4 na próxima rodada, em que encara o Flamengo, no Maracanã, com o time carioca querendo confirmar o título.

Ceará 1x1 Cruzeiro: ficha técnica



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo (Richardson), Dieguinho (Fernando Sobral) e Mugni (Vina); Fernandinho (Paulo Baya), Pedro Raul (Aylon) e Galeano. Téc: Léo Condé

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Wallace (Matheus Henrique), Lucas Silva (Japa) e Christian (Eduardo); Matheus Pereira, Arroyo (Sinisterra) e Gabigol (Bolasie). Téc: Leonardo Jardim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/11/2025

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF

Gols: 10min/2ºT - Zanocelo (CEA); 25min/2ºT - Willian Machado (contra) (CRU)

Cartões amarelos: Willian Machado e Matheus Bahia (CEA); Walace, Gabigol, Matheus Pereira e Lucas Silva (CRU)

Público total:

Renda bruta: