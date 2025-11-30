Em Castelão lotado, Fortaleza recebe Atlético-MG para manter sonho da sobrevivência

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

Após uma sequência de três partidas como visitante, o Fortaleza volta a jogar na capital cearense e terá um Castelão lotado a favor, hoje, a partir das 18h30min, para tentar bater o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguir na perseguição implacável para deixar a zona de rebaixamento.

Antes em situação bastante adversa na Série A, chegando a ocupar a vice-lanterna, o Tricolor amargou tropeços em casas diante de Ceará e Grêmio, mas conseguiu se recuperar longe dos seus domínios: empatou com o próprio Galo (3 a 3) e venceu Bahia (3 a 2) e RB Bragantino (1 a 0).

Os resultados positivos fizeram o Leão, que soma sete jogos de invencibilidade — três triunfos e quatro empates —, ficar a quatro ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. O Peixe bateu o Sport por 3 a 0, na última sexta-feira, 28, mas o Fortaleza vai igualar o número de jogos nesta noite e pode encurtar a distância para apenas um ponto.

Embalado pelas vitórias como visitante — a primeira sequência de dois triunfos na Série A de 2025 —, o time do Pici já tem mais de 40 mil torcedores com presença garantida no Gigante da Boa Vista e quer usar o fator casa para bater o Galo.

"Ter o apoio da torcida, o calor da torcida, dá o plus aos jogadores. Jogar de visitante é uma coisa, como mandante está obrigado a ganhar, porque tem 50 mil pessoas e não quer decepcionar ninguém, ainda mais nas circunstâncias em que estamos agora", destacou o zagueiro Gastón Ávila, titular absoluto ao lado do compatriota Brítez.

O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27.

As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.

Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan.

O encontro mais recente entre Fortaleza e Atlético-MG faz pouco mais de duas semanas, já que as equipes se enfrentaram no dia 12 deste mês, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, e empataram por 3 a 3. O Galo abriu vantagem de dois gols em dois momentos (2 a 0 e 3 a 1), mas o Leão buscou a igualdade, com três bolas nas redes de Deyverson.

Fortaleza x Atlético-MG: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Atlético-MG

3-5-2: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Arana; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/11/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano/RO e Douglas Pagung/ES

VAR: Heber Roberto Lopes/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO