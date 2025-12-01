Com multidão e provocação, Flamengo celebra tetra da Libertadores em trio elétrico no RJ

Foto: Tercio Teixeira / AFP Torcida do Flamengo comemora tetracampeonato da Copa Libertadores no centro do Rio de Janeiro

Uma multidão tomou conta das ruas do centro do Rio de Janeiro, ontem, para celebrar o quarto título do Flamengo na Libertadores. O Rubro-Negro se consagrou campeão do torneio no sábado, 29, ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estimou que mais de 200 mil pessoas estiveram presentes.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro de manhã e foi até o centro da cidade em um ônibus. Depois, o elenco subiu em um trio elétrico para desfilar no meio dos fãs.

Jogadores, comissão técnica, incluindo Filipe Luís, e membros da diretoria exibiram a taça da Libertadores para os flamenguistas. Alguns atletas ainda pegaram um microfone para cantar com o público. O centroavante Pedro foi o mais ativo.

Houve também dois momentos de confusão entre os torcedores, o que levou o próprio Pedro a pedir calma e, na segunda vez, a Polícia agiu com uso de cacetetes e bombas de gás lacrimogênio para dispersar o público de onde o trio elétrico estava desembarcando os atletas.

No meio da festa, sobrou provocação para o Palmeiras. Os jogadores receberam um caixão verde com o símbolo do clube paulista e cantaram que o rival "não tem Mundial".

O caixão, entregue pela multidão de flamenguistas, também foi exposto para a torcida, com Wallace Yan levantando-o durante a festa. O atacante rubro-negro ainda provocou mais o Palmeiras, expandindo a música do Mundial com os dizeres: "apanha na base e no profissional".

Depois de Wallace Yan, a dupla de uruguaios Arrascaeta e Viña também provocou o Palmeiras. O meia disse que agora o lateral “estava do lado certo”, em alusão à passagem de Viña pelo Verdão entre 2020 e 2021. O lateral, inclusive, havia vencido a Copa Libertadores de 2021 pelo time paulista em cima do Rubro-Negro.

No entanto, Viña não guardou carinho por seu ex-clube, embalou na música do “Palmeiras não tem Mundial” e festejou o título com os torcedores do Flamengo

A festa chegou ao fim por volta das 15h30min. A Policia precisou agilizar o fim do percurso, já que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou 15 horas como horário limite.

Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, do qual pode se consagrar campeão na próxima quarta-feira, 3, levando a melhor em mais uma disputa por taça com o Palmeiras. Os cariocas precisam de apenas uma vitória nas duas rodadas finais.

A primeira oportunidade é na quarta, às 21h30 min, diante do Ceará, no Maracanã. "Quarta tem jogo e temos que ganhar", disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo após a final em Lima.

Depois, se não der certo, tem o duelo com o Mirassol, no próximo domingo, 7, no interior paulista. Mas a diretoria deseja que tudo seja definido diante dos cearenses, especialmente por conta da Copa Intercontinental.

Campeão da Libertadores, o Flamengo vai estrear no torneio internacional no dia 10, contra o Cruz Azul, do México, no Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, no Catar.