Sequência difícil e aproveitamento em queda pressionam Ceará na reta final da Série A

Foto: Samuel Setubal Léo Condé ponderou que o Vovô ainda depende apenas de si

Após permanecer em um cenário estável durante todo o campeonato — sonhando até mesmo com classificação para competições internacionais —, o Ceará agora se vê ameaçado pela zona de rebaixamento, restando somente duas rodadas para o fim do Brasileirão e com embates difíceis pela frente.

Após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite de sábado, 29, no Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu viu sua distância para o 17º colocado (Internacional) baixar para dois pontos, a menor margem para o Z-4 em toda a Série A de 2025.

“É uma campanha que, nesse momento, preocupa realmente, porque as equipes (do Z-4) se aproximaram. Mas é uma campanha que o Ceará ainda depende só dele”, ponderou o técnico Léo Condé depois do duelo com a Raposa.

De fato, o Ceará será dono do seu próprio destino em busca da permanência na elite do futebol nacional. Todavia, a sequência derradeira na competição gera preocupação para o torcedor alvinegro. O Vovô ainda terá pela frente Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente.

Em um cenário dos sonhos, o objetivo era, quando chegasse a este momento, que o Vovô já tivesse sua permanência garantida, enquanto disputaria vaga por competições internacionais.

Na realidade, na próxima quarta-feira, 3, a equipe de Condé vai até o Maracanã, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Rubro-Negro, em seu último jogo como visitante nesta edição, precisando pontuar.

Para complicar a situação, neste embate, os cariocas chegam embalados pela conquista da Libertadores e podem cravar o título do Brasileirão com uma rodada de antecedência em caso de triunfo com casa cheia.

Outro ponto de preocupação na luta pela permanência é a queda no aproveitamento do Alvinegro, especialmente nos dez jogos mais recentes. Ao fim da 27ª rodada, o Vovô ocupava a 10ª colocação, com 34 pontos, estando a nove do Fortaleza, que, naquela rodada, era o 17º colocado. De lá para cá, em dez partidas, o time de Porangabuçu pontuou com duas vitórias (sobre Fluminense e Corinthians) e três empates (ante Sport, Fortaleza e Cruzeiro).

Para efeito comparativo, nas primeiras 27 rodadas, os comandados de Condé conquistaram 42% dos pontos disputados. Já nesse período de dez jogos recentes, o aproveitamento caiu para 30%.

Além da baixa pontuação neste recorte, o Vovô começou a notar as equipes que antes eram vistas pelo retrovisor, como Fortaleza, Santos e Vitória, conquistarem uma sequência de resultados positivos e se aproximarem na tabela.

“É claro que a gente, de uma certa forma, sempre tentou e buscou se manter longe. Porém, nessa reta final, muitas equipes cresceram, e passaram a pontuar bastante, caso do Vitória, principalmente, o Santos”, avaliou Condé.