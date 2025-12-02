Ceará tem chance de se livrar de risco de rebaixamento, mas também de entrar no Z-4

Foto: Samuel Setubal Léo Condé tentará levar o Ceará e vencer o Flamengo pela segunda vez

Pressionado nesta reta final de Série A, o Ceará volta a campo amanhã, mais uma vez com o objetivo de cravar sua vaga na primeira divisão do futebol brasileiro em 2026. Desta vez, o duelo será contra o confiante e embalado Flamengo, que foi campeão da Libertadores no sábado, 29, diante do Palmeiras.

No confronto, que será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), o time alvinegro terá de medir forças contra um oponente que pode se sagrar campeão brasileiro já na 37ª rodada. Caso vença o Vovô, o Fla vai erguer o troféu diante de mais de 70 mil torcedores.

Ciente da atmosfera que encontrará em terras cariocas, o técnico Léo Condé deve trabalhar para que o time alvinegro apresente forte compactação defensiva e aproveitamento máximo das poucas oportunidades que devem surgir. Apesar do grau de dificuldade elevado, a equipe de Porangabuçu tem caminhos possíveis para selar sua permanência já nesta rodada.

O cenário mais simples é conquistar a vitória. Se vencer o Flamengo, o Ceará chegará a 46 pontos, número suficiente para eliminar qualquer risco de queda, já que não poderia mais ser ultrapassado por quatro equipes que hoje ocupam a parte de baixo da tabela.

Mesmo um empate pode encaminhar o objetivo, embora dependa de combinação de resultados. Para que a permanência fique praticamente selada, Santos e Internacional precisam perder para Juventude e São Paulo, respectivamente, e o Fortaleza não pode vencer o Corinthians.

Assim, mesmo que Inter e o rival tricolor alcancem 44 pontos na rodada final, ambos teriam de tirar grande diferença no saldo de gols — hoje de -12 e -14, contra -3 do Ceará —, cenário considerado altamente improvável.

Caso o Alvinegro seja derrotado, porém, a definição ficará para a última rodada, o que aumentaria a pressão sobre um elenco que, há poucas semanas, vivia situação bem mais confortável na tabela. Depois de triunfos importantes sobre São Paulo e Corinthians fora de casa, o Ceará parecia encaminhar uma vaga na Sul-Americana, mas os tropeços permitiram a aproximação do bloco inferior.

Hoje, o Vovô aparece na 14ª posição, com 43 pontos. A diferença para o Z-4 é curta: apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória (15º), dois sobre Santos (16º) e Internacional (17º), e três sobre o Fortaleza (18º). Com a disputa embolada, cada detalhe das duas rodadas finais ganha peso decisivo, e o elenco tem consciência disso.

"Sabemos do que precisamos para poder manter o time (na Série A), sabíamos que seria muito difícil essa competição. A gente tem em mente que ter que lutar até o fim, vamos lutar até o fim. Não só a gente, mas junto com o torcedor, que tem apoiado muito a gente. São 38 rodadas, tem situações confortáveis, situações difíceis, todo mundo passa por isso no campeonato, e nós não sairíamos ilesos", comentou o volante Dieguinho após derrota contra o Cruzeiro.

O pior cenário é o de derrota, aliado a vitórias dos rivais de baixo. No improvável cenário de Vitória, Santos e Inter vencerem e o Ceará perder, o Alvinegro entraria pela primeira vez na zona de rebaixamento, com apenas uma rodada para se recuperar. O último jogo da temporada do Vovô será contra o vice-líder Palmeiras, no Castelão, no próximo domingo, 7.

Cenários favoráveis para o Ceará confirmar permanência na Série A na 37ª rodada: