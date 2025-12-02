Ferroviário anuncia o português Nuno Pereira como novo técnico

Foto: Divulgação/Ferroviário Anuncio oficial de Nuno Pereira, novo treinador do Ferroviário

O Ferroviário anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, a contratação do treinador Nuno Pereira, de 48 anos. O português tem passagens por clubes conhecidos do futebol de seu país, como Boavista, Rio Ave e Tondela, mas inicia apenas seu segundo trabalho como técnico profissional no Ferrão. O vínculo com o clube coral é até o fim da Série D de 2026.

A primeira experiência do profissional enquanto treinador profissional foi no modesto Vila Real, de Portugal, na temporada 2014/2015 — o time disputava então o equivalente à terceira divisão nacional. Em apenas 14 jogos, o técnico levou o time a somente duas vitórias. Na maior parte da carreira, Nuno Pereira executou funções de preparador físico e auxiliar técnico.

O português chega para substituir o experiente Marcelo Villar, que assumiu a equipe coral na reta final da Série D e foi mantido no cargo mesmo após eliminação para o ASA-AL. O treinador cearense, contudo, não resistiu à eliminação precoce para o Tirol nas quartas de final da Copa Fares Lopes e foi dispensado.

Entre os trabalhos mais relevantes de Nuno Pereira está sua passagem pelo Cuiabá, quando foi auxiliar de Petit em sua breve estadia no clube do Centro-Oeste. Na ocasião, o Dourado até teve um principio de reação no Campeonato Brasileiro, incluindo um 5 a 0 no Fortaleza, mas após uma sequência de resultados ruins, Petit e Pereira foram demitidos com o clube na zona de rebaixamento.

É válido lembrar que essa não é a primeira tentativa do clube da Barra com um treinador português. Desde as primeiras aproximações com a europeia Makes, hoje dona da SAF do clube, o time cearense já havia apostado em Tiago Zorro como técnico.

O lusitano até teve um inicio promissor, sendo competitivo contra equipes de Série A, como Sport e Vitória, e conseguindo a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste em um grupo complicado. Contudo, a eliminação na Copa do Brasil e o mau desempenho em jogos em que o clube precisava ser mais competitivo na Série D acabaram culminando em sua demissão.

Para 2026, o Ferrão tem como competições o Campeonato Cearense e a Série D, uma vez que a eliminação para o Tirol tirou as chances de classificação para a Copa do Brasil e classificação para a Copa do Nordeste depende de uma classificação de Ceará ou Fortaleza para a Copa Sul-Americana.