Flamengo terá "maratona" de jogos até o fim da temporada 2025

Foto: Luis ACOSTA / AFP Danilo foi herói do título da Libertadores

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo ganhou, além da taça, o direito de disputar a Copa Intercontinental 2025 — o antigo Mundial de Clubes. Com isso, o time de Filipe Luís pode ter um final de ano turbulento quando o assunto é calendário.

Depois de vencer o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornar o primeiro clube brasileiro quatro vezes campeão da competição mais importante da América, o time rubro-negro agora volta as atenções para outros dois torneios.

Pelo Brasileirão, o Flamengo ainda tem mais dois compromissos: contra o Ceará, pela penúltima rodada, na próxima quarta-feira, 3, no Maracanã, e contra o Mirassol, no domingo, 7, no Maião. Diante do Alvinegro, o técnico Filipe Luís não deve poupar os jogadores pois, em caso de vitória, pode se consagrar campeão do torneio nacional com uma vitória de antecedência. A distância atual para o Palmeiras, vice-líder, é de 5 pontos, e ambos têm 36 partidas disputadas.

Para ser campeão brasileiro, os comandados de Abel Ferreira fazem as contas e torcem para que o Flamengo não derrote nem o Ceará, nem o Mirassol. A equipe alviverde também precisa fazer a sua parte e não deixar de somar pontos nestas duas rodadas que restam, contra Atlético-MG e Ceará, ambos como visitante.

Mas, por mais encaminhado que esteja o título do Brasileirão, este não será o último objetivo da temporada. O Flamengo ainda disputa a Copa Intercontinental. O antigo Mundial de Clubes será disputado no Catar, entre os dias 10 e 17 deste mês. Sendo assim, o Flamengo vai ter aproximadamente três dias entre o último compromisso do Brasileirão e o primeiro compromisso no Oriente Médio.

O primeiro jogo do Flamengo no Catar está agendado para o dia 10 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília). O adversário do chamado "Dérbi das Américas" será o mexicano Cruz Azul, que foi campeão da Concachampions, torneio continental que envolve equipes da América do Norte, Central e Caribe.

Se quiser encarar o Paris Saint-Germain na grande final, o Flamengo ainda terá mais um compromisso pela frente. Precisa vencer o Cruz Azul para ter o direito de enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio. A partida está marcada para o dia 13, também às 14 horas (horário de Brasília). O clube africano despachou, nas fases anteriores, o neozelandês Auckland City e o saudita Al-Ahli.

A possível grande final já conta com um time definido, o francês Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Os times do Velho Continente ganharam esse privilégio de ingressar na decisão diante da criação do novo Mundial de Clubes. Novamente na casa do Al-Rayyan, às 14 horas, o título estará em disputa no dia 17 de dezembro.

Vale ressaltar que a Copa Intercontinental, por mais reformulada que esteja por conta da criação do Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez neste ano, continua tendo o mesmo peso mundial. Caso avance no à decisão do torneio internacional, o Fla atingirá a marca de 78 partidas disputadas. Esta, porém, não é a maior do futebol nacional. O Bahia, campeão da Copa do Nordeste, fechará a temporada com 80 jogos.