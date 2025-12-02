Fortaleza reage na Série A e sonha em deixar o Z-4 após 25 rodadas

Foto: Samuel Setubal Com Palermo, Fortaleza mostrou poder de reação

Antes fadado ao rebaixamento, o Fortaleza quebrou qualquer prognóstico racional e, com uma arrancada surpreendente, colocou-se como um forte candidato a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Invicto há oito partidas e com três vitórias consecutivas, o Leão do Pici tem apenas um ponto a menos que o Internacional (17º) e o Santos, primeiro time fora do Z-4. A perspectiva agora é de esperança.

O Tricolor entrou efetivamente na zona de rebaixamento no início de junho, após a conclusão da 11ª rodada, e não saiu mais desde então. Neste período, o escrete vermelho-azul-e-branco viu Juan Pablo Vojvoda, maior treinador da história do clube, ser demitido. Conviveu com vaias e protestos, acumulou derrotas frustrantes e viveu uma passagem apagada de Renato Paiva, que não conseguiu melhorar o desempenho do time.

O cenário mudou com a chegada de Martín Palermo ao comando técnico. No início, ele também sofreu: encarou derrotas duras, como as diante do São Paulo e Vasco, na Arena Castelão, e empates amargos contra Santos, Ceará e Grêmio, jogos em que o Fortaleza teve enormes possibilidades de vitória. Mas o trabalho seguiu e o Leão evoluiu. Passou a jogar bem e, principalmente, a conquistar resultados.

Após 25 rodadas, o Tricolor terá, finalmente, a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. É verdade que, para isso acontecer, o time cearense não depende somente de si. Mas a combinação de resultados necessária está longe de ser improvável: o Leão, além de vencer o Corinthians no Castelão, precisa torcer por tropeços de Internacional, Santos e Vitória — empate é o suficiente.

Dessas três possibilidades, duas precisam acontecer. O Internacional, dentre todos os clubes envolvidos na briga contra o rebaixamento, é quem vive a fase mais conturbada. Na 17ª posição, o Colorado sofreu uma sonora goleada para o Vasco na rodada passada, por 5 a 1, placar que resultou na demissão do técnico Ramón Díaz. Abel Braga, ídolo do clube, foi contratado para os dois jogos finais, sendo o próximo contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Santos, primeiro time fora do Z-4, visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha é a vice-lanterna do torneio e já está matematicamente rebaixada para a Série B. Apesar desse contexto, há o adendo de que o Peixe tem uma péssima campanha como visitante, com oito jogos seguidos sem triunfo fora de casa, recorte marcado por quatro derrotas e quatro empates.

O Vitória, por sua vez, está em 15º lugar e tem dois pontos a mais que o Fortaleza. O Rubro-Negro, assim como Santos e Inter, jogará fora de casa, contra o RB Bragantino, que ainda tem possibilidade de alcançar o G-8, zona que pode garantir classificação à Libertadores. O Rubro-Negro vive uma fase de ascensão no certame e vai para o duelo com a confiança em alta.

Um motivo a mais para confiança do Fortaleza veio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Três atletas — o artilheiro Adam Bareiro, o zagueiro Benjamín Kuscevic e o volante Pablo Roberto — foram absolvidos após terem sido denunciados pelas expulsões na partida contra o Vasco da Gama. Com isso, os jogadores estão disponíveis para o duelo decisivo do Tricolor contra o Corinthians.

Há ainda o pior dos cenários, que precisa ser lembrado. Se o Fortaleza for derrotado pelo Timão e dois dos três times que estão à sua frente na tabela – Inter, Santos e Vitória – vencerem seus jogos, o Leão será rebaixado à segunda divisão. Independentemente do que aconteça paralelamente, o Tricolor precisa fazer sua parte no Gigante da Boa Vista.