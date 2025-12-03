Ceará encara Flamengo no Maracanã mirando "atrapalhar" festa e firmar lugar na Série A 2026

O Ceará volta a campo na noite desta quarta-feira, 3, para enfrentar a mais complicada das missões na Série A 2025. Desta vez, o time alvinegro vai medir forças contra o embalado Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), em confronto da 37ª rodada.
No jogo, o adversário, confiante após a conquista do tetracampeonato da Libertadores, quer levantar a taça do Brasileirão diante da torcida — e, para isto, basta uma vitória ante os cearenses.
Apesar do cenário adverso, o Vovô, que ocupa a 14ª posição com 43 pontos, mira pontuar fora de casa para ficar mais perto de garantir a permanência na elite em 2026. A equipe de Porangabuçu encara o embate ante os cariocas como crucial para se garantir na Série A o quanto antes, especialmente após engatar três rodadas consecutivas sem vencer.
Ciente disso, o técnico Léo Condé vai mandar a força máxima disponível para o duelo. Todavia, o comandante terá de superar três ausências relevantes: o zagueiro Willian Machado, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Pedro Henrique. Os dois primeiros cumprem suspensão, enquanto o ponta segue de fora após sentir desconforto no músculo posterior da coxa esquerda ainda diante do Mirassol.
Com desfalques certos, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victor na zaga, Rafael Ramos na lateral e Fernandinho no ataque.
A intenção do Ceará na partida é clara: pontuar, independentemente se vai afetar a "festa rubro-negra". Em caso de vitória em terras cariocas, o time alvinegro superará o "número mágico" para ser confirmado na próxima edição do Brasileirão.
"Sabemos da nossa limitação, mas também que a equipe é muito aguerrida. Houve jogos que perdemos, mas que nos entregamos ao máximo, como o do Internacional. O espírito é esse: correr do primeiro ao último segundo de jogo. Se dermos o nosso melhor e acreditarmos que somos bons, podemos surpreender o Flamengo lá. Cabeça erguida, pés no chão e sem margem para erro", projetou o volante Fernando Sobral em coletiva ontem.
É importante ressaltar que, para além da pontuação, a equipe cearense terá de tomar cuidado com cartões, visto que seis jogadores projetados como titulares estão pendurados para a última rodada. São eles: Bruno Ferreira, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Galeano e Fernandinho. A partida final do Ceará no Brasileirão 2025 será no domingo, 7, contra o vice-líder Palmeiras, no Castelão.
Por outro lado, em clima quase festivo, o Fla chega para o confronto ciente de que uma vitória lhe garantirá o segundo troféu no intervalo de cinco dias. Por isso, o clube não almeja "fazer feio" frente a um Maracanã lotado.
Apesar da intenção de vencer o Vovô, a equipe comandada por Filipe Luís deve ter alterações entre os titular em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores, disputada nesse sábado, 29. Alguns jogadores mais desgastados, seja pela decisão ou pela comemoração, podem ser poupados, até mesmo visando o Intercontinental de Clubes da Fifa, que começará a ser disputado já na próxima semana, no Catar.
Na história, Flamengo e Ceará se enfrentaram em 29 jogos. Ao todo, são seis vitórias do Vovô, 12 empates e 11 triunfos do Rubro-Negro. No primeiro turno, o Alvinegro arrancou empate em 1 a 1 em embate disputado na Arena Castelão (CE). O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Carrascal); Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 3/12/2025
Horário: 21h30min
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Transmissão: Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO