Flamengo depende apenas de si para ser campeão; Palmeiras sonha com combinação de resultados

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Após a Libertadores, os clubes dividem entre si a briga pelo título do Brasileirão

O Flamengo depende somente de si para erguer o primeiro Campeonato Brasileiro sob o comando de Filipe Luís. Para conquistar seu quarto Brasileirão no século XXI, o Mengo precisa superar o Ceará no jogo desta quarta-feira, 3, às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Rubro-Negro pode ser campeão até perdendo o jogo, bastando que o Palmeiras tropece no Atlético-MG, na Arena MRV, em partida de mesmo dia e horário. Em caso de empate do time carioca, o Alviverde precisaria vencer suas duas partidas e ainda contar com derrota do Rubro-Negro na rodada final para ser campeão do torneio graças ao maior número maior de vitórias.

Apesar de ter tido somente um dia de treino devido à comemoração da conquista da Copa Libertadores e as folgas para os atletas, o Mengo deve colocar força máxima no possível jogo do título para se despedir da torcida em grande estilo. Na 38ª rodada, o Urubu enfrenta o Mirassol, fora de casa, e deve mandar um time de garotos em caso de conquista antecipada.

Caso o Flamengo já seja o campeão, especula-se que parte do elenco viajará para Catar já na quinta-feira, 4, uma vez que a partida contra o Cruz Azul-MEX, válido pelas quartas de final do Intercontinental da Fifa, já acontece na quarta-feira, 10, três dias após o final do Campeonato Brasileiro.



Visando não cometer os mesmos erros do Botafogo, que foi para o torneio internacional poucas horas após disputar a última rodada da Serie A, a diretoria rubro-negra estuda pedir a antecipação do jogo contra o Mirassol para o sábado ou enviar um grupo misto de jovens atletas e nomes pouco utilizados para o confronto.



Mesmo com chances matemáticas de título, o Palmeiras aparenta não ter mais esperanças de conquistar o 13º título. O próprio treinador do clube, Abel Ferreira, admitiu que o campeonato estava "entregue" quando o Alviverde empatou com o Fluminense e viu o Flamengo abrir vantagem na liderança na 35ª rodada.

Com um elenco no limite das capacidades físicas e visivelmente abatido após a sequência de resultados negativos nas últimas partidas, a postura do Porco é um grande questionamento para as duas rodadas restantes. Em caso de vitória do Alviverde e derrota do Rubro-Negro, a diferença cairia para dois pontos, com uma rodada em disputa.

Neste cenário, o Fla ainda teria de tropeçar ante o Mirassol, equipe que pode garantir a vaga para a fase de grupos da Libertadores já na 37ª rodada e não teria mais ambições no então jogo decisivo.

Supondo que esse cenário aconteça, além de superar o Atlético-MG em Belo Horizonte, o Palmeiras ainda enfrentaria o Ceará, na Arena Castelão.