Fortaleza encara Corinthians por mais um passo para reação histórica na Série A

Foto: Samuel Setubal Torcida do Fortaleza vai lotar o Castelão

O clima remonta àquela noite histórica de 3 de outubro de 2023, em que um Castelão abarrotado celebrou a inédita classificação para a final da Copa Sul-Americana. A esperança e a busca por um sonho quase impossível se equivalem à atmosfera de 25 de agosto do ano passado, quando o triunfo com gol no fim valeu a liderança do Brasileirão.

Desta vez, o ambiente é de noite de Copa, com direito a casa cheia. Não é mata-mata, como há exatos dois anos e dois meses, mas é preciso vencer para chegar vivo na próxima rodada — que seria a grande decisão.

Não vale a primeira posição entre os 20 melhores times do país, como aconteceu há 465 dias, mas significa permanecer na elite por mais um ano, a oitava temporada consecutiva. Vale a sobrevivência, um êxito em um 2025 marcado por frustrações do torcedor tricolor, que, com gritos e palmas, tem ajudado a empurrar as bolas para as redes nesta reta final, em uma tentativa de reação que parecia impossível.

É este o peso que o Fortaleza carrega na partida contra o Corinthians, hoje, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela penúltima rodada da Série A. Uma vitória pode tirar o Tricolor da zona de rebaixamento — com tropeços dos concorrentes —, e uma derrota pode deixar a Segundona mais próxima ou até decretar a queda.

Ao contrário das rodadas anteriores, em que costumava entrar em campo pressionado pelos resultados dos rivais, agora o Tricolor será o primeiro a jogar, no mesmo horário do Vitória e antes de Santos, Internacional e Ceará. O Leão também tem o trunfo de ser o único mandante do quinteto, com mais de 45 mil torcedores já confirmados. Só resta fazer o dever de casa e secar depois.

“A gente se colocou nessa posição, infelizmente. Foi um ano muito ruim, de resultados muito ruins. Então nos colocamos nessa posição de cada jogo ser uma final. Não é de ontem ou da semana passada, já faz umas dez rodadas que, se a gente não ganhasse, estaria praticamente rebaixado. E o time está reagindo bem”, ponderou o volante Lucas Sasha, cão de guarda no meio-campo.

Embalado pela sequência invicta de oito jogos (quatro vitórias e quatro empates), o Fortaleza tem o time titular ideal de Martín Palermo à disposição, o que indica que a escalação será repetida, com a segurança de Brenno no gol, a vitalidade de Gastón Ávila, o dinamismo de Pierre, a velocidade de Breno Lopes e o faro de gol apurado de Adam Bareiro.

As baixas são os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior, todos lesionados. A novidade na relação pode ser o atacante Marinho, que estava em período de transição após entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, 1º.

O Corinthians, por sua vez, encara a partida com outro espírito, apesar de ter chances de classificação para a Libertadores. O Timão já pensa nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na próxima semana, e deve usar um time misto no Castelão para preservar alguns jogadores.

Dorival Júnior não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso, e nem com o volante Charles, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No ataque, Memphis Depay segue em recuperação de lesão, e o clube fez mistério sobre a condição de Yuri Alberto, que saiu de campo mancando diante do Botafogo, no domingo passado, 30. José Martínez retorna de suspensão.

Fortaleza x Corinthians: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Corinthians



3-5-2: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Garro e Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão. Téc: Dorival Júnior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 3/12/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-Fifa/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO