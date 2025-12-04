Logo O POVO+
Ceará perde segue perto do Z-4 da Série A e entrega faixa de campeão para o Flamengo
Esportes

Com o resultado negativo, o Vovô cai para a 15ª posição na tabela com 43 pontos somados, apenas um acima do Vitória, primeiro clube da zona de rebaixamento
Pedro Raul, atacante do Ceará, em lance com Danilo, zagueiro do Flamengo
Foto: Adriann Fontes/Flamengo Pedro Raul, atacante do Ceará, em lance com Danilo, zagueiro do Flamengo

O Ceará continua em situação complicada na Série A 2025. Na noite de ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o time alvinegro perdeu para o Flamengo por 1 a 0 em jogo da 37ª rodada da competição nacional. Samuel Lino marcou o único gol do duelo, que sacramentou o título nacional ao Rubro-Negro.

Ciente do cenário adverso e da dificuldade que teria pela frente, o Vovô deixou clara sua estratégia desde os primeiros minutos: defender-se com segurança, fechar os espaços e tentar avançar ao ataque apenas em subidas eficientes.

Do outro lado, com a necessidade da vitória para confirmar o título, o time comandado por Filipe Luís iniciou a partida pressionando o Alvinegro. A escalação, por sinal, foi a mesma da final da Libertadores, vencida pelos cariocas no sábado, 29, diante do Palmeiras.

No Maracanã, a primeira chegada rubro-negra aconteceu logo aos 3 minutos, quando Pulgar acionou Jorginho na entrada da área e o volante bateu de primeira para defesa tranquila de Bruno Ferreira. Aos 9, Bruno Henrique desviou de cabeça após cruzamento, e Carrascal apareceu para finalizar para fora.

Na sequência, o Flamengo voltou a ameaçar em chegadas com Bruno Henrique, Arrascaeta e Varela, sempre rondando a área cearense, mas sem sucesso nas conclusões.

O Ceará, ciente da limitação ofensiva no confronto, manteve postura predominantemente defensiva. As raras investidas aconteceram sobretudo em bolas alçadas à área. Paulo Baya tentou alguns cruzamentos pelo lado direito, buscando um desvio. No entanto, não conseguiu criar grande perigo para o goleiro Rossi. 

Aos 35, o time da casa voltou a assustar em jogada bem trabalhada pela esquerda. Alex Sandro avançou em velocidade, tocou para Samuel Lino na entrada da área, que ajeitou para Arrascaeta. O uruguaio finalizou por cima do gol.

No lance seguinte, o Fla furou a retranca. Samuel Lino iniciou a jogada pelo lado esquerdo, abriu em Carrascal, infiltrou na área, recebeu de volta e finalizou cruzado, por entre as pernas de Bruno Ferreira, para abrir o placar no Maracanã.

O Rubro-Negro manteve o controle da posse de bola até o apito final da primeira etapa, administrando a vantagem com troca de passes. O Vovô, por sua vez, teve dificuldades para sair do campo defensivo e foi para o intervalo em desvantagem mínima, diante de um adversário dominante e empurrado pela torcida.

O cenário do duelo permaneceu semelhante na volta para a segunda etapa. Aos 10 minutos, o time carioca quase marcou um golaço com Arrascaeta, que arriscou voleio dentro da área e mandou pela linha de fundo.

Em resposta, o Alvinegro de Porangabuçu criou boa jogada. Pela esquerda, Fernandinho infiltrou na área e cruzou na saída de Rossi, mas Léo Pereira interveio a favor dos mandantes. Na ocasião, Pedro Raul estava sozinho e poderia finalizar sem goleiro. 

O Fla seguiu como dono das ações e acumulou chegadas com Samuel Lino, Bruno Henrique e Jorginho. Apesar da desvantagem, a equipe de Léo Condé optou por não mudar a postura e pouco tocou na bola — quando tocou, facilmente a devolveu.

A apatia alvinegra seguiu assim durante todo o restante do duelo, enquanto o time rubro-negro, que com uma simples vitória já garantia o título, trocou passes sem pressa. No fim, a torcida carioca subiu o volume nas arquibancadas para festejar mais um troféu levantado. 

Com mais um resultado negativo, o Vovô cai para a 15ª posição na tabela com 43 pontos somados, apenas um acima do Vitória, clube que abre a zona de rebaixamento. Pressionada, a equipe cearense decidirá seu futuro no domingo, 7, diante do Palmeiras, no Castelão, em jogo da última rodada do certame.

Flamengo 1x0 Ceará - Ficha técnica

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Mugni) e Zanocelo (Vina); Paulo Baya, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ
Data: 3/12/2025
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Gols: 36min/1ºT - Samuel Lino (FLA)
 

