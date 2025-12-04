Fortaleza BC visita o Brasília Basquete almejando 4ª vitória no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Derrota do Fortaleza BC

Depois de dez dias voltados a treinos, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras nesta quinta-feira, 3, às 20h15min, contra o Brasília Basquete, na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal. Dono do 15º melhor aproveitamento da edição 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion tenta se recuperar contra o terceiro melhor do tabela.

Com três vitórias conquistadas em dez jogos na competição, o time cearense busca o quarto triunfo para se aproximar de vaga nos playoffs do torneio, ao mesmo tempo em que se afasta da zona de rebaixamento — 19º e 20º depois das 38 rodadas vão cair para a Liga Ouro na próxima temporada.

A irregularidade é uma das marcas do Fortaleza BC neste primeiro turno de campeonato. Dois dos seus três êxitos na temporada ocorreram ainda nas duas primeiras rodadas, no Rio de Janeiro, contra Vasco e Botafogo, respectivamente. Após a sequência positiva, vieram as derrotas. Foram seis reveses seguidos para Flamengo, Unifacisa, Corinthians, Mogi, Pato Basquete e São José.

Contudo, na antepenúltima rodada, o Carcalaion voltou a vencer — bateu o Bauru Basket por 91 a 72 — conquistando a primeira vitória atuando em seus domínios. Já diante do Sesi Franca, segundo jogo seguido na sequência de duelos que teria no Ginásio da Unifor, mais uma derrota, desta vez por 70 a 82.

Agora, o confronto será diante do Brasília Basquete, que soma nove vitórias e duas derrotas em 11 partidas no NBB. A equipe brasiliense visa continuar com o ótimo desempenho atuando na Arena BRB, visto que cinco de seus triunfos foram conquistados em casa. Já a equipe alencarina, comandada pela sérvia-australiana Jelena Todorovic busca retomar a boa fase fora de casa.

Após o duelo contra a equipe do Distrito Federal, os cearenses enfrentam o Rio Claro-SP, no ginásio municipal Felipe Karan, no interior paulista. Atualmente os paulistas estão na 17ª colocação (em aproveitamento) e também lutam por uma vaga no mata-mata, enfrentando a Unifacisa-PB antes do duelo contra o Carcalaion.

Em fala pré-jogo, o armador Fernando Salsamendi manteve um tom positivo sobre os próximos jogos e afirmou que a pausa para os jogos da Fiba foi utilizada para melhorar o desempenho do clube.

"Então, a expectativa é a melhor possível. Tivemos bons dias de trabalho, treinando bastante, nessa pausa que teve para os jogos das seleções. Consertamos muita coisa que precisávamos consertar e a expectativa é a melhor possível para esses dois jogos, agora Brasília e Rio Claro. Brasília vem no G-4, andamos estudando eles essa semana. Mesma coisa com o Rio Claro", comentou.

O camisa 10 também falou sobre o desejo do elenco em disputar a Copa Super 8, um torneio interno disputado entre os oito mais bem colocados do primeiro turno do NBB. A última vez que o time cearense participou da competição foi em 2023–2024.

"A expectativa é voltar com essas duas vitórias, para poder ainda fazer parte da Copa Super 8, que ainda é possível para a gente, matematicamente, e a gente quer fazer parte disso aí. Precisamos ter uma boa sequência, e estamos focados nisso, levando um jogo de cada vez. Todo mundo do grupo está bem", complementou.

(Com João Bosco Neto/Especial para O POVO)