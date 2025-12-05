Logo O POVO+
Ceará só depende de si para se manter na Série A e encara jogo com Palmeiras como final
Esportes

Vovô terá 90 minutos para definir qual será seu futuro em 2026. Times se enfrentam no domingo, 7, às 16 horas, no Castelão
Torcida do Ceará promete lotar o Castelão novamente (Foto: Samuel Setubal)
Diante de seu momento mais delicado no Campeonato Brasileiro, o Ceará ainda depende de si para garantir vaga na Série A 2026. O time vem de derrota para o campeão Flamengo e viu a diferença para a zona de rebaixamento cair para apenas um ponto. Agora, na rodada final do certame, encara o confronto diante do Palmeiras como uma final.

Mesmo com a derrota no Rio de Janeiro, o cenário ainda é ligeiramente favorável ao Alvinegro, já que a equipe depende apenas do próprio resultado para assegurar a permanência na elite. Após a partida contra o Fla, o técnico Léo Condé destacou o poder de reação do elenco em momentos de "aperto".

"Esse elenco já mostrou que sabe jogar final, acho que desde o ano passado, onde fez jogos decisivos, conseguiu o título estadual e conseguiu acesso em um jogo muito decisivo. E agora não tem mais campeonato, agora é uma final”, afirmou.

De acordo com o comandante alvinegro, mesmo com os jogos paralelos acontecendo, o foco do time de Porangabuçu estará exclusivamente no próprio desempenho.

“Nós não vamos nos preocupar com os adversários, até porque a gente não depende de tropeço de ninguém. Nós precisamos da nossa força para fazer o nosso resultado. Não tem como ser diferente, nós vamos fazer uma boa preparação no sentido de sair vitorioso [...] Naturalmente teremos informações do que está acontecendo nos outros jogos, isso é normal, mas o foco total é na nossa partida”, disse o treinador.

Dentro de campo, porém, a equipe precisará apresentar uma resposta rápida ao momento negativo. Com o revés diante do Flamengo, o Ceará chegou ao quarto jogo seguido sem vencer e vive sua pior sequência na Série A. Não à toa, nos últimos dez compromissos, foram apenas duas vitórias — contra Corinthians e Fluminense —, além de dois empates e seis derrotas, desempenho superior apenas ao do lanterna Sport no mesmo recorte.

Apesar disso, os cenários ainda permitem ao Vovô controlar o próprio futuro. Uma vitória sobre o Palmeiras garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.

Em caso de empate, o Alvinegro precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, tropeço do Fortaleza ou do Vitória. Já em caso de derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do maior, empate ou revés do time baiano e tropeço do Colorado.

É válido destacar também que, em caso de vitória no domingo, 7, o time cearense chegaria aos 46 pontos somados e poderia subir para a 13ª posição, classificando-se, assim, para a Copa Sul-Americana — desde que Atlético-MG e Santos, que estão à frente na tabela, tropecem.

Há ainda outra possibilidade de o Alvinegro ser beneficiado: a 14ª colocação na tabela também pode garantir vaga na Sul-Americana. Para isso, a condição é clara: o campeão da Copa do Brasil precisa terminar o Campeonato Brasileiro entre os 13 primeiros colocados. Atualmente, todos os quatro semifinalistas cumprem o requisito: Cruzeiro (4º), Fluminense (5º), Corinthians (10º) e Vasco (12º).

Com isso, fica nítido que a partida contra o Palmeiras se transformou no compromisso mais importante da temporada para o clube alvinegro. Entre a permanência, o risco do rebaixamento e um sonho de jogar a Sula, o Vovô terá 90 minutos para escrever o último capítulo de uma campanha marcada por altos e baixos, mas que ainda pode terminar com final feliz para sua torcida — que tanto anseia pela continuidade na elite.

Ceará garante permanência:

  • Ganhando
  • Empatando (pelo menos uma dessas três combinações: derrota do Santos; não vitória do Fortaleza; não triunfo do Vitória)
  • Perdendo (pelo menos duas dessas três combinações: Fortaleza perder; Vitória não ganhar; Inter não ganhar)
