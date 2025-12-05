Fortaleza chega à rodada final dependendo apenas de si para selar permanência na Série A

Foto: Samuel Setubal Torcida do Fortaleza mostrou fé na reabilitação

Após seis meses e 26 rodadas seguidas, o Fortaleza finalmente conseguiu se desgarrar do tormento da zona de rebaixamento. Aquele sentimento de angústia e aflição em todos que vestem a camisa vermelho-azul-e-branco — torcedores, jogadores, diretores e funcionários — foi extravasado em sorrisos, choro e preces após a dramática vitória sobre o Corinthians, diante de mais de 56 mil pessoas no Castelão. Mas a guerra contra o Z-4 ainda não acabou.

De praticamente rebaixado, desacreditado e desmoralizado, o Fortaleza ressurgiu. Não como uma fênix: como um leão. Em meio às tantas promessas em silêncio, o escrete tricolor contrariou as estatísticas e chega para a última e decisiva rodada da Série A do Campeonato Brasileiro dependendo somente de si para selar a permanência. Uma vitória contra o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, é do que precisa o time cearense.

E existem motivos de sobra para a torcida acreditar que é possível. São nove jogos de invencibilidade no torneio, com quatro triunfos consecutivos. Na arrancada, os comandados do técnico Martín Palermo passaram por cima do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão deste ano, Bahia, RB Bragantino, Atlético-MG e Corinthians. Se superar o Fogão, o “milagre” estará concretizado.

De quebra, caso vença no Rio de Janeiro, o Fortaleza ainda pode sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana — embora esse cenário seja mais complexo e dependa de outros resultados. Para isso, será preciso torcer por uma derrota do Atlético-MG (13º) e tropeços de Santos (14º) e Ceará (15º). Com essa combinação, o Leão chegaria aos 46 pontos e saltaria para a 13ª posição, zona que garante classificação ao torneio continental, no qual foi finalista em 2023.

Vale ressaltar que ainda há possibilidade de o 14º colocado também ser contemplado com uma vaga na Sul-Americana. A condição é simples: o campeão da Copa do Brasil precisa terminar o Campeonato Brasileiro entre os 13 primeiros. Atualmente, todos os quatro semifinalistas cumprem esse requisito: Cruzeiro (4º), Fluminense (5º), Corinthians (10º) e Vasco (12º).

Inevitavelmente, existem os cenários além da vitória. Um empate do Fortaleza, por exemplo, faz com que a equipe precise torcer para que duas de três possíveis combinações aconteçam: derrota do Ceará contra o Palmeiras, no Castelão; tropeço do Internacional (18º) contra o RB Bragantino, no Beira-Rio (RS) — ou vitória do Colorado por no máximo um gol de diferença; empate ou revés do Vitória (17º) diante do São Paulo, no Barradão (BA).

Na pior das hipóteses, que é a derrota no Nilton Santos, o contexto muda. Neste cenário, o Leão terá de torcer para que o Vitória e o Internacional somem no máximo um ponto em seus jogos — ou seja, empate ou revés. Assim, o Tricolor manteria a 16ª posição e garantiria a permanência na elite nacional. Entre tantas possibilidades, o certo é que emoções não irão faltar na última rodada.

Os cenários para o Fortaleza garantir a permanência: