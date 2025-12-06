As estratégias do Ceará para tentar vencer "final" contra o Palmeiras

Foto: Lucas Emanuel/FCF Zagueiro Willian Machado no jogo Ceará x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O último compromisso do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025 terá clima de decisão do início ao fim. Ocupando a 15ª colocação na tabela de classificação, o Vovô soma 43 pontos e, apesar de todas as oportunidades que teve, ainda não se garantiu matematicamente na próxima edição da elite nacional.

Com isso, a equipe de Porangabuçu vislumbra o confronto ante o Palmeiras, amanhã, na Arena Castelão, como uma oportunidade de encerrar a temporada de forma aliviada e, sobretudo, alegrar a torcida.

Nos jogos recentes, especialmente contra Flamengo e Cruzeiro, o time alvinegro até mostrou boa compactação defensiva e maturidade na hora de reforçar a marcação, mas sofreu com a baixa produção ofensiva. Contra um adversário do porte do Verdão, esse ponto precisará obrigatoriamente ser corrigido.

"Sabíamos que enfrentaríamos os melhores adversários nessas últimas rodadas. Paralelo a isso, sabíamos que podíamos conquistar bons resultados, mas obviamente seria muito difícil. Porém, nesse recorte, a equipe fez bons jogos. Domingo vai ser mais uma partida assim, em que temos que estar muito mobilizados. Não temos mais margem e nem jogo futuro, é esse jogo, são esses 90 minutos que temos. Temos mais uma oportunidade de deixar tudo que passou para trás e focar nos três pontos", comentou Willian Machado, zagueiro do Ceará em entrevista coletiva ontem, no CT de Porangabuçu.

No embate, Léo Condé deve preparar estratégias para ser, mais uma vez, seguro defensivamente e efetivo no setor ofensivo. Porém, contra um dos melhores elencos do país, jogar de forma "recuada" pode se tornar um cenário perigoso. Portanto, é importante que a equipe tente assumir as rédeas do jogo.

Neste contexto, a utilização de um meia armador como Mugni ou Vina se torna fundamental, não apenas para criar jogadas, mas também para cadenciar o jogo e aliviar a pressão. Além disso, a equipe precisará ser mais agressiva na marcação alta em momentos pontuais, dificultando a saída de bola palmeirense e tentando forçar erros no campo ofensivo.

Na defesa, a formatação deve ser a base titular: Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia. Estes últimos, por sinal, ficaram de fora do jogo contra o Flamengo por suspensão automática e agora vão reforçar a equipe na "final" de amanhã.

No meio, para além do meia-atacante, a dupla de volantes deve ser formada por Zanocelo e Dieguinho, mas com possibilidade de Fernando Sobral ser escolhido para fortalecer o poder de marcação. No ataque, a dúvida surge apenas na ponta esquerda: Fernandinho ou Paulo Baya, visto que Pedro Raul e Galeano já são peças fixas.

Uma vitória ante o Verdão garante matematicamente a permanência alvinegra, independentemente de qualquer outro resultado. Com um empate, o Ceará precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou do Vitória. Já em caso de derrota, a situação fica mais delicada, exigindo pelo menos dois resultados paralelos favoráveis.

"Vai ser um jogo bastante movimentado e a gente tem que estar muito bem preparado, até porque é um jogo que representa não só o término dessa competição, mas também a próxima temporada do Ceará. A gente já enfrentou o Palmeiras algumas vezes. Vamos tentar fazer, com certeza, alguma coisa diferente", projetou Condé após a derrota para o Flamengo.