Brasil goleia Espanha e encara Portugal na final da Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de futsal está na decisão do Mundial que está sendo realizado em Manilla, nas Filipinas. Nesta sexta-feira, 5, a equipe nacional fez uma grande exibição e goleou a Espanha pelo placar de 4 a 1 em partida válida pela fase semifinal da competição.

O adversário para a disputa do título, que está sendo organizado pela Fifa, já está definido. Vai ser Portugal, que mais cedo superou a Argentina na outra partida da semifinal do torneio com uma goleada por 7 a 1. A final está marcada para este domingo, às 8h30min (horário de Brasília).

O Brasil imprimiu uma postura ofensiva desde o início e não demorou a abrir uma vantagem de 2 a 0 no confronto com as europeias. Logo no primeiro minuto, aproveitando o nervosismo das adversárias, a seleção nacional abriu vantagem com gols de Ana Luíza e da cearense Amandinha — eleita oito vezes como a melhor do mundo da categoria.

A vantagem deu ainda mais confiança ao time comandado pelo técnico Wilson Sabóia — também cearense —, que continuou melhor no confronto e criando as melhores chances. A goleira Elena Gonzales teve de trabalhar bastante e foi o destaque da Espanha no duelo.

O ritmo se manteve para a etapa complementar e o Brasil chegou ao terceiro gol com Débora Vanin. Após tabela com Natalinha, ela entrou com liberdade, teve tempo de driblar a goleira para fazer 3 a 0. A Espanha ainda diminuiu com De Paz, mas Luana fez mais um para as brasileiras e transformou a vitória em goleada de 4 a 1.

A Copa do Mundo de Futsal está sendo organizada pela primeira vez pela Fifa. Entre 2010 e 2015, houve o antecessor, o Torneio Mundial organizado por federações nacionais — e considerado uma competição não oficial. O Brasil ganhou as seis edições, disputadas em Espanha, Brasil, Portugal, Espanha, Costa Rica e Guatemala.

A seleção brasileira é ainda octacampeã da Copa América, disputada nove vezes desde 2005. (Agência Estado)