Sem Herrera, Palermo busca alternativas para montar time visando o Botafogo

Foto: Samuel Setubal Herrera está suspenso da rodada final da Série A

Em fase final de preparação para o duelo decisivo contra o Botafogo, que acontece neste domingo, 7, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o técnico Martín Palermo terá de lidar com um problema relevante: a ausência de Herrera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jovem atacante vinha sendo titular absoluto do comandante argentino e foi um dos grandes destaques da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians na rodada passada.

Diante do Timão, com mais de 56 mil pessoas no Castelão, Herrera participou diretamente dos dois gols que confirmaram a vitória do Tricolor do Pici no confronto. No primeiro, o argentino de 20 anos deu o passe para Pochettino estufar as redes. No segundo tempo, o camisa 80 marcou um gol de placa, no melhor estilo Clodoaldo: da entrada da área, viu o goleiro Hugo Souza adiantado e deu uma cavadinha com categoria.

Duas rodadas antes, Herrera também havia tido uma atuação de gala com a camisa vermelho-azul-e-branco. Naquela ocasião, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova — então melhor mandante do Campeonato Brasileiro —, o atacante contribuiu com uma assistência e um gol marcado, que, no fim, foram fundamentais para o triunfo do Leão por 3 a 2.

Mas, para além dos números, Herrera desempenha um importante papel tático no esquema de Martín Palermo. Intenso, o jogador participa ativamente de todas as etapas do jogo, tanto defensivamente, quando precisa recompor e ajudar na marcação, quanto no ataque, onde, em diversas ocasiões, é o responsável por puxar os contragolpes em velocidade.

Diante disso, Palermo tem algumas opções para substituir Herrera. Uma delas é Pochettino, que tem sido titular no meio-campo. A versatilidade do argentino pode ser um trunfo para a sua escolha, além de manter a base do time que vem conseguindo corresponder dentro de campo. Nessa hipótese, Lucas Sasha, Pierre e Matheus Pereira — ou Lucas Crispim — podem formar a trinca central, e o camisa 7 ficaria aberto pela direita.

Ainda dentro dessa possibilidade de escalar quatro meio-campistas, com um deles caindo pela ponta, Lucas Crispim também surge como uma alternativa. Outro cenário é Palermo optar pela entrada de Yago Pikachu, que tem maior familiaridade com a posição, embora não viva um momento de protagonismo nesta temporada. O treinador argentino, inclusive, optou pelo atacante contra o Corinthians para substituir Herrera no segundo tempo.

Do lado alvinegro, o contexto em relação a desfalques é bem mais alarmante. O Botafogo deve ter dez ausências, com foco maior no sistema defensivo, já que o técnico Davide Ancelotti não terá nenhum zagueiro de ofício do elenco profissional à disposição. A tendência é que o comandante italiano improvise o lateral-esquerdo Marçal e o volante Newton no setor.

Ademais, o Fogão também não conta com os goleiros Léo Linck e Neto, e com os atacantes Matheus Martins, Savarino e Joaquín Correa, todos entregues ao departamento médico. O volante Danilo, que sofreu uma lesão muscular leve na coxa esquerda, é dúvida para enfrentar o Tricolor.