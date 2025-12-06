Logo O POVO+
Sorteio define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026
Comentar
Esportes

Sorteio define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Brasil ficou no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti. Na edição de 2026, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções, com 32 delas avançando ao mata-mata
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Carlo Ancelotti durante a partida Equador e Brasil (Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)
Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP Carlo Ancelotti durante a partida Equador e Brasil

A Fifa realizou nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington (EUA), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que estreará um novo formato e será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil, comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti e sonhando com o hexa, é o cabeça de chave do Grupo C, composto também por Marrocos, Escócia e Haiti.

A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, caiu num fraco Grupo J, com Áustria, Argélia e Jordânia. O sorteio foi dividido em quatro potes, sendo o primeiro formado pelas seleções anfitriãs — Estados Unidos, México e Canadá — e pelos mais bem ranqueados da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos (Holanda), Bélgica e Alemanha.

Antes do sorteio, a cerimônia contou com homenagens aos países-sede, shows musicais e a inauguração de uma premiação inventada para bajular o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esnobado no prêmio Nobel da Paz, que ficou com a oposicionista venezuelana María Corina Machado, o republicano recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa" — supostamente, a premiação passará a ser anual, apesar de não ter qualquer conexão com futebol.

Segundo a Fifa, o prêmio, criado neste ano, busca "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz". A premiação reafirma o estreitamento da amizade entre Trump Gianni Infantino, presidente da entidade que governa o futebol no mundo. Em janeiro, o italiano esteve presente na Casa Branca na cerimônia de posse do governante americano.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o título do maior evento do futebol do planeta. O Mundial do ano que vem será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho e contará com 104 jogos, ante 64 da edição de 2022, no Catar.

Vale ressaltar que, na edição de 2026, a Copa do Mundo passará por diversas mudanças em seu formato: serão 48 seleções divididas em 12 grupos, nos quais os dois primeiros avançam à fase mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados. Haverá uma nova fase antes das oitavas de final, o que, consequentemente, aumenta o número de jogos até a grande decisão.

Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo tinha se estabelecido no formato de 32 seleções divididas em oito grupos, com os dois melhores garantindo classificação às oitavas de final. 

Apesar do sorteio desta sexta-feira, 5, já ter definido os grupos da Copa do Mundo de 2026, a composição das seleções ainda não foi fechada. Restam seis vagas, que serão definidas por meio de duas repescagens: uma intercontinental e outra europeia. Ambas as disputas ocorrerão durante o mês de março do próximo ano.

A repescagem mundial conta com seis confrontos. Nas semifinais, Jamaica e Nova Caledônia se enfrentam, com o vencedor decidindo vaga contra a República Democrática do Congo, que é cabeça-de-chave por ter melhor ranking. O sobrevivente vai para o Grupo K, junto a Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Paralelamente, Bolívia duela com Suriname e quem avançar pega o Iraque. Tudo isto para entrar na Chave I, de França, Senegal e Noruega.

Já na repescagem europeia, o número de seleções é maior, com 16 ao todo. O vencedor de Itália x Irlanda do Norte pega o sobrevivente de País de Gales e Bósnia Herzegovina, para definir membro do Grupo B (com Canadá, Suíça e Catar). Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia rende seleção para o Grupo F (Países Baixos, Japão e Tunísia). Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo destina ao Grupo D (EUA, Austrália e Paraguai). Por fim, Tchéquia x Irlanda e Dinamarca x Macedônia do Norte se volta ao Grupo A (México, Coreia do Sul e África do Sul). (Com André Bloc e Agência Estado)

Confira todos os grupos da Copa do Mundo de 2026:

  • Grupo A: México, Coréia do Sul, África do Sul, repescagem europeia (Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Suíça, Catar, repescagem europeia (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia)
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti
  • Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai, repescagem europeia (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
  • Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim, Curaçao
  • Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, repescagem europeia (Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia)
  • Grupo G: Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde
  • Grupo I: França, Senegal, Noruega, repescagem mundial (Iraque, Bolívia ou Suriname)
  • Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão, repescagem mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana
O que você achou desse conteúdo?