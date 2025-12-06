Sorteio define os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP Carlo Ancelotti durante a partida Equador e Brasil

A Fifa realizou nesta sexta-feira, 5, no Kennedy Center, em Washington (EUA), o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que estreará um novo formato e será sediado por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil, comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti e sonhando com o hexa, é o cabeça de chave do Grupo C, composto também por Marrocos, Escócia e Haiti.

A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, caiu num fraco Grupo J, com Áustria, Argélia e Jordânia. O sorteio foi dividido em quatro potes, sendo o primeiro formado pelas seleções anfitriãs — Estados Unidos, México e Canadá — e pelos mais bem ranqueados da Fifa: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos (Holanda), Bélgica e Alemanha.

Antes do sorteio, a cerimônia contou com homenagens aos países-sede, shows musicais e a inauguração de uma premiação inventada para bajular o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esnobado no prêmio Nobel da Paz, que ficou com a oposicionista venezuelana María Corina Machado, o republicano recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa" — supostamente, a premiação passará a ser anual, apesar de não ter qualquer conexão com futebol.

Segundo a Fifa, o prêmio, criado neste ano, busca "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz". A premiação reafirma o estreitamento da amizade entre Trump Gianni Infantino, presidente da entidade que governa o futebol no mundo. Em janeiro, o italiano esteve presente na Casa Branca na cerimônia de posse do governante americano.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o título do maior evento do futebol do planeta. O Mundial do ano que vem será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho e contará com 104 jogos, ante 64 da edição de 2022, no Catar.



Vale ressaltar que, na edição de 2026, a Copa do Mundo passará por diversas mudanças em seu formato: serão 48 seleções divididas em 12 grupos, nos quais os dois primeiros avançam à fase mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados. Haverá uma nova fase antes das oitavas de final, o que, consequentemente, aumenta o número de jogos até a grande decisão.

Entre 1998 e 2022, a Copa do Mundo tinha se estabelecido no formato de 32 seleções divididas em oito grupos, com os dois melhores garantindo classificação às oitavas de final.

Apesar do sorteio desta sexta-feira, 5, já ter definido os grupos da Copa do Mundo de 2026, a composição das seleções ainda não foi fechada. Restam seis vagas, que serão definidas por meio de duas repescagens: uma intercontinental e outra europeia. Ambas as disputas ocorrerão durante o mês de março do próximo ano.

A repescagem mundial conta com seis confrontos. Nas semifinais, Jamaica e Nova Caledônia se enfrentam, com o vencedor decidindo vaga contra a República Democrática do Congo, que é cabeça-de-chave por ter melhor ranking. O sobrevivente vai para o Grupo K, junto a Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Paralelamente, Bolívia duela com Suriname e quem avançar pega o Iraque. Tudo isto para entrar na Chave I, de França, Senegal e Noruega.

Já na repescagem europeia, o número de seleções é maior, com 16 ao todo. O vencedor de Itália x Irlanda do Norte pega o sobrevivente de País de Gales e Bósnia Herzegovina, para definir membro do Grupo B (com Canadá, Suíça e Catar). Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia rende seleção para o Grupo F (Países Baixos, Japão e Tunísia). Turquia x Romênia e Eslováquia x Kosovo destina ao Grupo D (EUA, Austrália e Paraguai). Por fim, Tchéquia x Irlanda e Dinamarca x Macedônia do Norte se volta ao Grupo A (México, Coreia do Sul e África do Sul). (Com André Bloc e Agência Estado)

Confira todos os grupos da Copa do Mundo de 2026: