Fortaleza é derrotado pelo Botafogo e está rebaixado para a Série B após 7 anos na primeira divisão

Foto: Vagner Nascimento/Fortaleza EC Fortaleza e Botafogo se enfrentaram na tarde de domingo, 7 de dezembro, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025

O roteiro da Série A de 2025, que parecia ter reviravolta positiva na reta final, terminou de forma cruel para o Fortaleza. Depois de chegar à última rodada fora da zona de rebaixamento e embalado por nove jogos de invencibilidade, o Tricolor do Pici foi derrotado por 4 a 2 pelo Botafogo e teve o retorno à Série B confirmado. Assim, chega ao fim a sequência de sete anos do Leão na elite do futebol brasileiro — a maior de um time nordestino na fase de pontos corridos.

Uma vitória simples no Engenhão manteria o Fortaleza na Série A. Entretanto, a derrota, somada aos triunfos de Vitória e Internacional, recolocou o Leão no Z-4 justamente no encerramento do Brasileirão.

Em um roteiro dramático e frustrante, os torcedores que viajaram ao Rio de Janeiro viram o time cearense abrir o placar, sofrer a virada, empatar e levar mais dois gols na segunda etapa.

Breno Lopes abriu o placar com um golaço da entrada da área. O empate do Botafogo veio nos acréscimos da etapa inicial, em bela finalização de Montoro. No segundo tempo, Arthur Cabral, ex-Ceará, virou o jogo, mas Bareiro empatou ao converter o pênalti marcado pelo VAR — em marcação que anulou tento botafoguense.

O gol de Marçal, aos 39 minutos, entrentanto, foi um golpe duro na equipe e na torcida, que já demonstrava nervosismo nas arquibancadas do Engenhão. Nos acréscimos, Mateo Ponte, que havia saído do banco, transformou o placar em goleada.

Martín Palermo mandou o Fortaleza a campo com três mudanças em relação à vitória sobre o Corinthians. Gazal, Pikachu e Pierre iniciaram nas vagas de Brítez (lesionado), Herrera (suspenso) e Matheus Pereira (opção técnica). A estratégia do Leão passava por se fechar em duas linhas de quatro, esperar o erro do Botafogo e explorar o contra-ataque.

Após o gol de Breno Lopes, porém, o Fortaleza recuou demasiadamente e permitiu ao Botafogo controlar a partida. O Alvinegro criou ao menos quatro grandes oportunidades — incluindo uma bola no travessão — até empatar com Montoro.

Na etapa final, o Botafogo manteve a pressão e virou o jogo logo aos 2 minutos, com Arthur Cabral completando de cabeça o cruzamento de Vitinho. O Fortaleza seguia com dificuldades para alterar o plano de jogo e viu o Glorioso ampliar com Barrera em contra-ataque, mas o lance foi anulado devido ao pênalti marcado para o Tricolor, convertido por Bareiro.

O empate poderia ser o gatilho para uma reação, mas o Botafogo, que precisava vencer para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores 2026, seguiu dominante. O Fortaleza, por sua vez, parecia confortável com o resultado, que seria suficiente caso Vitória e Internacional não vencessem — cenário que não se confirmou.

O castigo veio com o gol de Marçal. As alterações de Palermo pouco surtiram efeito. Recuado e sem força para reagir, o Leão ainda sofreu o golpe final com o gol de Mateo Ponte.

Após o fim do jogo, Sasha, um dos líderes do elenco, foi quem resolveu falar com a imprensa na saída do gramado, lamentou a queda e reforçou o discurso de volta por cima na próxima temporada. "A sensação é uma das piores possíveis que a gente pode ter, né? A gente lutou, batalhou, demorou pra reagir no campeonato e o futebol brasileiro não perdoa", afirmou.

“É difícil encontrar palavras agora, né? Independente da nossa luta ou não. Para o projeto, ir para a segunda divisão é muito difícil, principalmente um projeto como Fortaleza. Um projeto que até o ano passado era visto como espelho e um projeto de gente séria, pessoas sérias, sabe”, completou o camisa 88.

CEO da SAF do clube, Marcelo Paz se pronunciou em entrevista coletiva após o jogo no Engenhão. Entre os assuntos abordados, o dirigente disse que gostaria da permanência de Palermo em 2026, assumiu a culpa da queda e deixou o futuro em aberto no clube.

"Quem decide a minha permanência ou não, não sou eu. O modelo da SAF tem um Conselho de Administração com pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais. A gente vai conversar. Em algum momento a gente vai conversar, avaliar o que deve ser feito. Naturalmente, o Fortaleza vai passar por mudanças e, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças", comentou.

Paz aproveitou para fazer um desabafo sobre a temporada. "Esse ano, para mim, foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Vocês sabem de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. As críticas técnicas são justas, mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram na questão pessoal e familiar."

Ficha técnica: Botafogo 4x2 Fortaleza

Botafogo



4-2-3-1: Raul; Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Allan e Marllon Freitas; Barrera (Newton), Montoro (Toledo) e Artur (Santi Rodríguez); Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti

Fortaleza



4-4-2: Brenno; Mancuso, Gazal, Ávila e Barbosa (Weverson); Pikachu (Rossetto), Pierre (Crispim), Sasha e Pochettino; Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Rodrigo Santos). Téc: Martín Palermo

Local: Estádio Nilton Santos-RJ

Data: 7/12/2025

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Cartões amarelos: Mancuso, Bareiro, Rodrigo Santos (FOR)

Gols: 17MIN/1T - Breno Lopes; 49MIN/1T - Montoro; 2MIN/2T - Arthur Cabral; 11MIN/2T - Bareiro; 38MIN/2T - Marçal; 49min/2T - Mateo Ponte